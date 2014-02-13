Клерк.Ру
 

Пенсионный возраст повысят

01.02.17 10:56
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Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято. Объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет. Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.

Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал один из участников правительственных совещаний.

— Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение уже принято, и решили подстраховаться расчетами, — пояснил источник, близкий к правительству.

Участники правительственных совещаний сообщили, что для представителей соцблока в случае повышения пенсионного возраста есть принципиальный момент — чтобы оставалась привычная разница в пять лет между женщинами и мужчинами.

— В этом нет никакого демографического смысла, — отмечает источник, близкий к финансовому блоку. — Во-первых, средняя продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Во-вторых, если раньше женщины на пенсии сидели с внуками, то сейчас эта традиция во многом ушла в прошлое.

роме того, добавляет один из собеседников «Известий», средняя зарплата у женщин ниже, поэтому, чтобы преодолеть разрыв в пенсиях между представителями разных полов, нужно увеличить время трудового стажа.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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8 мнений
Клерк
Gvozdi4ca
, Кемерово
роме того, добавляет один из собеседников «Известий», средняя зарплата у женщин ниже

 

признают дискриминацию в уровне зарплаты официально. чудненько
Клерк
msw
, Москва
Если раньше женщины на пенсии сидели с внукам и, то теперь они все работают, пока ноги ходят и голова соображает. Пусть и неофициально.
Клерк
yng
, Санкт-Петербург
И всё-таки, я бы не сказала, что эта традиция ушла в прошлое. Может, у "источников" няни или бонны сидят с внуками, а у людей всё больше бабушки.
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Аноним
, Подольск
Да кто ж меня держать то будет до таких годков. Родные вы мои. Папулька сидящий в какой нибудь УК стоявший у источников основания компании. Да, его держать будут до 80-ти. Он местная легенда! А мне пинок под зад. Я никто и звать никак. 
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Аноним
, Волгоград
Дорогие депутаты дай Бог, чтобы когда-нибудь вас возил 70летний водитель с тростью и таблетками от сердца в кармане/ т.к. в любой момент может прихватить приступ/ и ставила капельницу в вену 65летняя медсестра с трясущимися руками...
 Может вы тогда поймете, ЧТО натворили...
Клерк
nadezhdap_kor
, Йошкар-Ола
В этом нет никакого демографического смысла

 

Да все мы знаем какой смысл во всем этом. Уж точно не социальный и не демографический..
Клерк
Iren
, Москва

Аноним, Вы писали:

Дорогие депутаты дай Бог, чтобы когда-нибудь вас возил 70летний водитель с тростью и таблетками от сердца в кармане/ т.к. в любой момент может прихватить приступ/ и ставила капельницу в вену 65летняя медсестра с трясущимися руками...
 Может вы тогда поймете, ЧТО натворили...

 Реальности разные. Не видят они нас. 

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