Пенсионный возраст повысят

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Принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято. Объявить о решении могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Что касается параметров повышения, то пока окончательного решения по этому вопросу нет. Так, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет. Причем процесс должен быть постепенным — с шагом на шесть месяцев в год.

Еще один вариант — выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин, повысив его до 63 лет.

В то же время социальный блок, который публично выступает против повышения пенсионного возраста, уже подготовил расчеты, исходя из повышения пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и женщин до 60 лет, рассказал один из участников правительственных совещаний.

— Соцблок и дальше будет выступать публично против повышения пенсионного возраста, однако они понимают, что принципиально решение уже принято, и решили подстраховаться расчетами, — пояснил источник, близкий к правительству.

Участники правительственных совещаний сообщили, что для представителей соцблока в случае повышения пенсионного возраста есть принципиальный момент — чтобы оставалась привычная разница в пять лет между женщинами и мужчинами.

— В этом нет никакого демографического смысла, — отмечает источник, близкий к финансовому блоку. — Во-первых, средняя продолжительность жизни женщин выше, чем у мужчин. Во-вторых, если раньше женщины на пенсии сидели с внуками, то сейчас эта традиция во многом ушла в прошлое.

роме того, добавляет один из собеседников «Известий», средняя зарплата у женщин ниже, поэтому, чтобы преодолеть разрыв в пенсиях между представителями разных полов, нужно увеличить время трудового стажа.