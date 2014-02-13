Глава Минтруда опроверг информацию о повышении пенсионного возраста

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Правительство не принимало решений о повышении пенсионного возраста, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Министр отметил, что "по этому поводу нет никаких поручений". В министерстве не считают, что настало время для этой меры, подчеркнул Топилин.

Кроме того, в аппарате вице-премьера Ольги Голодец также заявили, что никаких решений по этому вопросу правительство не принимало, передает «Интерфакс».

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что принципиальное решение повысить пенсионный возраст для россиян принято, а объявить о нем могут в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. По информации издания, один из проектов предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин — до 65 лет.