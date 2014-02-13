Клерк.Ру
 

Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить

01.02.17 14:31
Просмотров: 

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект, по которому пенсионерам, завершившим трудовую деятельность, пенсия с учетом всех индексаций начинает выплачиваться со следующего месяца после увольнения. Об этом RNS рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Напомним, с 2016 года пенсии индексируются только неработающим пенсионерам.

Как рассказала Бибикова, из-за административных процедур пенсионеры получают пенсию с учетом индексации спустя 3–4 месяца после увольнения. «То есть пенсионер увольняется 2 февраля 2017 года, в силу административных процедур получит пенсии с учетом всех индексаций не с марта, а с мая, то есть через 3–4 месяца», — пояснила член комитета.

Сенатор предлагает законодательно утвердить, что индексация бросившим работу пенсионерам будет восстанавливаться со следующего месяца после увольнения.

«Я считаю, что индексацию нужно проводить со следующего месяца после увольнения. Если пенсионер прекратил свою деятельность в феврале, то индексация должна пройти с 1 марта», — подчеркнула Бибикова.

Она отметила, что законопроект подготовлен комитетом Совета Федерации по социальной политике. По словам сенатора, его планируется внести в Госдуму через неделю.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе заседания Комитета по социальной политике сообщил, что Минтруд поддерживает инициативу сенаторов. По словам министра, законопроект будет рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности в ближайшее время.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
33 мнения
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
То есть пенсионер увольняется 2 февраля 2017 года, в силу административных процедур получит пенсии с учетом всех индексаций не с марта, а с мая, то есть через 3–4 месяца», — пояснила член комитета.

 А чего не через 5 лет то????? Пенсионеры не удовольствия ради работают, отобрать у работающих индексацию ЭТО ПОЛНЕЙШИХ ПРОИЗВОЛ И ИДИОТИЗМ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ!!!!!!

Аватар
Аноним
, Новосибирск
Это действительно ПРОИЗВОЛ, ИДИОТИЗМ И ПРЕСТУПНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ!!!!!!
Мой личный пример: прекратил трудовую деятельность с 01.12.2016, а на сегодня (02.02.2017) в моем личном кабинете нет изменений: как по восстановлению индексации за 2015 год, так и по индексации на 01.02.2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????
Клерк
frolova lena
, Екатеринбург

У моей мамы вообще можно сказать безвыходная ситуация. Она уволилась в сентябре, подала заявление в ПФР и копию трудовой, но пенсию ей до сих пор не пересчитали. Она обратилась в ПФР, там долго разбирались и оказалось, что бывший работодатель подает на нее сведения, что она работает. ПФР сказал ей разбираться с бывшим работодателем. И вот как она должна на него повлиять. Оказалось что ее просто забыли уволить там где она работала по договору ГПХ 3 года назад. Работодатель теперь территориально находиться в Москве,а мама в Екатеринбурге. Работодатель конечно пообещал внести изменения в отчетность, но мама на это повлиять не может. Написали заявление в областной ПФР. Вот теперь и не известно когда ей проиндексируют пенсию, и будут ли ей ее индексировать задним числом и выплатят все деньги.

Тут уже не произвол, а маразм какой то. Пенсионеры работали, выработали свой стаж, а теперь должны еще и доказать, что они вправе получать, то что им положено. Да еще и должны контролировать всех работодателей... идиотизм, не иначе

Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург
Тут уже не произвол, а маразм какой то.

 Осталось расставить точки над i. Чей произвол, маразм, идиотизм, халатность, преступность, ... Работодателя, самого работника, ПФР?  

Клерк
frolova lena
, Екатеринбург

Осталось расставить точки над i. Чей произвол, маразм, идиотизм, халатность, преступность, ... Работодателя, самого работника, ПФР?

 Чиновников которые писали 400 ФЗ. Где есть зависимость пенсионера от бывшего работодателя. В котором индексация пенсии зависит от того на сколько правильно подает сведения работодатель.

Клерк
Листопад5
, Копейск
frolova lena, и зарплату значит кто-то за нее получал?
У меня тоже был такой случай, уволенный работник пришел с негодованием, ему в ПФР сказали, что в их базе он числится работающим, когда я им доказала, что сдаю все отчеты правильно и что человек давно уволен, ПФР ответил, что они увидели что все верно, но их программа этого не видит!!! и они сделать с этим ничего не могут. В итоге на след. день позвонили из ПФР и сообщили что проблему решили.
Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Это действительно ПРОИЗВОЛ, ИДИОТИЗМ И ПРЕСТУПНОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ!!!!!!
Мой личный пример: прекратил трудовую деятельность с 01.12.2016, а на сегодня (02.02.2017) в моем личном кабинете нет изменений: как по восстановлению индексации за 2015 год, так и по индексации на 01.02.2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????

 О чем крик?

Ничего нового в ЛК и не должно. быть. Вы статью-то читали? Вашу пенсию должны повысить с марта. 

И восстанавливать индексацию 2015 года никто Вам не будет. 


См. Федеральный закон № 385-ФЗ

Подписал: Президент Российской Федерации В.ПУТИН



Москва, Кремль, 29 декабря 2015 года



Аватар
Аноним
Надо не сроки сокращать, а отменять этот негодяйский закон. Работающий пенсионер за счет взносов оплачивает не только свою индексацию, но и индексацию еще трех неработающих пенсионеров. Посчитайте сами. Я посчитал и бросил работу, в итоге ПФР потерял средства на индексацию 4 человек. Этот закон выдумал чиновный безграмотный идиот, которого надо гнать поганой метлой в три шеи к чертовой матери.
Аватар
Аноним
 Я тоже в шоке сегодня! Пошла в ПФР с заявлением о том,чтоб проиндексировали мою пенсию  с 01.02.2017 г,  т.к. я уволилась в январе 2017 г. ( мне ответ дадут на него  письменно) о том ,что в пост. № 385 написано  в течении 5 мес с момента увольнения, т. к.  будем ждать отчет за 1 кв . от работодателя, хотя я им предоставила справку о з/пл за январь и перечисления взносов  в ПФР за январь, а за 4 кв бухгалтер уже предоставил данные в ПФР , да они просто не хотят работать, да еще и заявление рассмотрят  в течение месяца, вместо 10 дней положенных.Ответ был таков: Вы знаете, что вы получите пенсию с июня 2017 г с индексацией уже по пост № 385, которое действует до 01.01.2017г.
Аватар
Аноним
, Нижний Новгород
Вы пишете ерунду! Пенсии уже проиндексированы,только не выплачивается индексация,а после увольнения со след.месяца идет выплата. Бухгалтера подают сведения ежемесячно в ПФР ,поэтому выплата начинается со след.месяца.Не нагнетайте обстановку!!!! И так тошно.
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
Действительно ерунда. Похоже на обсуждение того, каким мылом лучше мылить веревку - туалетным или хозяйственным. Безысходность какая-то... 
Аватар
Аноним
Читайте ст.26 ФЗ №400,где сказано, что подайте заявление об увольнении сразу и вам должны выплатить индексацию на следующий месяц. т,к. сейчас работодатель по закону  подает сведения о работающих и неработающих пенсионерах до 10 числа каждого месяца.,а  ПФР не надо ждать отчет о персональных квартальных данных  и о его з/пл и перечислениях 27,1% .т,к. по закону - есть пенсия от которой будут считать индексацию, а причем тут з/плата и перечисления в ПФР   по отчету? Это бред какой то? Лишь бы ущемить пенсионера  за которого перечислял взносы работодатель. Скажите спасибо ему за  то, что он поддержал фонд и принимайте немедленное  решение и не обижайте этих пенсионеров работающих через силу. 
Аватар
Аноним
, Волгоград

с 15 декабря 2016 года по31 января 2017 япроработал на одном изпредприятий с1 февраля уволился  так когда мне проиндыксируют пенсию

Аватар
Аноним
Отмена работающим пенсионерам...когда пенсия минимальная и на нее не прожить,хочешь не хочешь но идешь работать!От хорошей жизни!? А ИП идут на пенсию с 5500.Затоив пенсионный отчисления под 280000!!И этот мизер не индексируются!Бандитское государство отнимает какие то копейки.....
Аватар
Аноним
, Санкт-Петербург
Уволилась15.12.2016. В  окне пенсионного сказали, что выплата по индексированной пенсии начнётся с апреля 2017 не включая январь, февраль, март, а по звонку в пенсионный фонд ответили, что должны индексацию выплатить с января 2017, тоесть с перерасчётом за все прошедшие месяцы. Кому верить?
Аватар
Аноним
, Саранск

Аноним, Вы писали:

Надо не сроки сокращать, а отменять этот негодяйский закон. Работающий пенсионер за счет взносов оплачивает не только свою индексацию, но и индексацию еще трех неработающих пенсионеров. Посчитайте сами. Я посчитал и бросил работу, в итоге ПФР потерял средства на индексацию 4 человек. Этот закон выдумал чиновный безграмотный идиот, которого надо гнать поганой метлой в три шеи к чертовой матери.

 Это не безграмотный идиот придумал. Это враги россии и русского народа выдумали , а короче лидеры ОПГ*единая россия*во главе с путиным уничтожают россию во блага других стран

Аватар
Аноним
, Ульяновск

Если пенсия индексируется только через несколько месяцев после увольнения пенсионера, -то возникает вопрос: ЗАЧЕМ тогда ввели ежемесячную форму отчетности СЗВ-М? Законодатели работают, как в басне Крылова Лебедь, Рак и Щука. В общем, как и всегда.

Аватар
Аноним
, Петрозаводск
мне тоже сказали в ПФР, что если уволюсь в феврале, то проиндексированную пенсию получу только в июне,т.е. через 3 месяца, а март,апрель,май будет пенсия по-старому, ссылаются на закон, а они вроде и ни при чем.Так что все правильно пишут!
Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
Вы пишете ерунду! Пенсии уже проиндексированы,только не выплачивается индексация,а после увольнения со след.месяца идет выплата. Бухгалтера подают сведения ежемесячно в ПФР ,поэтому выплата начинается со след.месяца.Не нагнетайте обстановку!!!! И так тошно.

 

Вы на практике это прошли? Почитайте тут пишут с чем люди столкнулись. В законе написано одно, а на практике другое! И ведь в большинстве случаев не придраться к ПФР.
Клерк
Старый ворчун

frolova lena, Вы писали:

Вы пишете ерунду! Пенсии уже проиндексированы,только не выплачивается индексация,а после увольнения со след.месяца идет выплата. Бухгалтера подают сведения ежемесячно в ПФР ,поэтому выплата начинается со след.месяца.Не нагнетайте обстановку!!!! И так тошно.

 

Вы на практике это прошли? Почитайте тут пишут с чем люди столкнулись. В законе написано одно, а на практике другое! И ведь в большинстве случаев не придраться к ПФР.

 На практике именно то, что написано в законе. 

"после увольнения со след.месяца идет выплата" - юношеские эротические фантазии анонима из нижн. новгорода.


Клерк
frolova lena
, Екатеринбург
На практике именно то, что написано в законе.

 

не всегда.
в законе написано что после заявления пенсионера, должны проиндексировать пенсию, а на практике заявление есть, а пенсия не проиндексирована
Клерк
Старый ворчун

frolova lena, Вы писали:

На практике именно то, что написано в законе.

 

не всегда.
в законе написано что после заявления пенсионера, должны проиндексировать пенсию, 

Должны - проиндексируют.

Пенсионер, который уволился в январе 2017, с мая начнет получать повышенную пенсию.

По закону.

Клерк
Старый ворчун

frolova lena, Вы писали:

Пенсионер, который уволился в январе 2017, с мая начнет получать повышенную пенсию.

 

почему с мая? можно пункт закона? 

 

Можно. См. закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016), ст. 26.1.

Подлянка со сроками после увольнения - в п. 6 и 7.

Аватар
Аноним
, Казань
Я тоже уволилась с работы 30.12.2016 г а пенсию проиндексируют только в апреле,хотя отчет о численности сотрудников предприятие отправило в ПФР 15 января,а они получили 23 января 2017 г но индексация все равно с задержкой в 3-4 месяца
Аватар
Аноним
, Москва
Мой муж уволился в октябре 2016 года, со скандалами неоднократными удалось добиться индексации с февраля, хотя говорили, что возможно в марте-мае, и то , если работодатель пришлет какие то сведения.Сколько здоровья и нервов потратили, а в Пенсионном фонде отвечали-хоть Путину жалуйтесь
Аватар
Аноним
, Саратов
Как можно искать закон ,где надо обязательно ущемить пенсионера, мозгов не хватает ,чтоб  новый закон состряпать, ведь это быстро и все довольны. нет мы вред народу нести будем своими заморочками с отчетами, а не с фактами работать при подаче заявления и трудовой, куда проще! Ха.ха!
Аватар
Аноним
, Калининград
После   25    лет Якутии пенсия на сегодня 15т. При выходе8 лет назад была5т. 5 т коммуналка.На 10т жить надо30 дней.Инвалид. Работаю ,получаю еще10т. Не от хорошей жизни приходится работать.Что-бы жить нормально.Но господа решили не добавлять.Это правильно.Пенсионер для государства отработанный материал И этим все сказано.......Спасибо огромное тем кто это придумал.
Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Мой муж уволился в октябре 2016 года, со скандалами неоднократными удалось добиться индексации с февраля, хотя говорили, что возможно в марте-мае, и то , если работодатель пришлет какие то сведения.Сколько здоровья и нервов потратили, а в Пенсионном фонде отвечали-хоть Путину жалуйтесь

 Увольнение в октябре и индексация пенсии с февраля - соответствует закону. 

Люди которым это нравится
Новости директору
 
О факте трудоустройства или увольнения с работы информировать ПФР пенсионеры могут электронно
 
Новости директору
 
Пенсионер, уволенный в октябре 2016, получит проиндексированную пенсию в феврале 2017
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения25
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
19:42
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
19:33
Аноним прокомментировал материал «Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?»
19:12
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
18:41
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:53
Аноним прокомментировал материал «Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога»
17:02
Аноним прокомментировал материал «​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Раздача "дальневосточного гектара" началась»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
14:09
Аноним прокомментировал материал «В Армавире утверждены значения коэффициента К2 на 2010 год»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
11:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:25
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:02
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
08:59
Аноним прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
07:53
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
06:39
Аноним прокомментировал материал «Сколько мы на самом деле платим налогов?»
01:54
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды»
вчера, 23:28
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 23:26
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
вчера, 22:10
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 22:07
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:30
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выявить «липовый» больничный – проще простого»
вчера, 20:49
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
вчера, 20:31
еще
 