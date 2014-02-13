Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить

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Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект, по которому пенсионерам, завершившим трудовую деятельность, пенсия с учетом всех индексаций начинает выплачиваться со следующего месяца после увольнения. Об этом RNS рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Напомним, с 2016 года пенсии индексируются только неработающим пенсионерам.

Как рассказала Бибикова, из-за административных процедур пенсионеры получают пенсию с учетом индексации спустя 3–4 месяца после увольнения. «То есть пенсионер увольняется 2 февраля 2017 года, в силу административных процедур получит пенсии с учетом всех индексаций не с марта, а с мая, то есть через 3–4 месяца», — пояснила член комитета.

Сенатор предлагает законодательно утвердить, что индексация бросившим работу пенсионерам будет восстанавливаться со следующего месяца после увольнения.

«Я считаю, что индексацию нужно проводить со следующего месяца после увольнения. Если пенсионер прекратил свою деятельность в феврале, то индексация должна пройти с 1 марта», — подчеркнула Бибикова.

Она отметила, что законопроект подготовлен комитетом Совета Федерации по социальной политике. По словам сенатора, его планируется внести в Госдуму через неделю.

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе заседания Комитета по социальной политике сообщил, что Минтруд поддерживает инициативу сенаторов. По словам министра, законопроект будет рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности в ближайшее время.