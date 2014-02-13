Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить
Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил законопроект, по которому пенсионерам, завершившим трудовую деятельность, пенсия с учетом всех индексаций начинает выплачиваться со следующего месяца после увольнения. Об этом RNS рассказала член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Напомним, с 2016 года пенсии индексируются только неработающим пенсионерам.
Как рассказала Бибикова, из-за административных процедур пенсионеры получают пенсию с учетом индексации спустя 3–4 месяца после увольнения. «То есть пенсионер увольняется 2 февраля 2017 года, в силу административных процедур получит пенсии с учетом всех индексаций не с марта, а с мая, то есть через 3–4 месяца», — пояснила член комитета.
Сенатор предлагает законодательно утвердить, что индексация бросившим работу пенсионерам будет восстанавливаться со следующего месяца после увольнения.
«Я считаю, что индексацию нужно проводить со следующего месяца после увольнения. Если пенсионер прекратил свою деятельность в феврале, то индексация должна пройти с 1 марта», — подчеркнула Бибикова.
Она отметила, что законопроект подготовлен комитетом Совета Федерации по социальной политике. По словам сенатора, его планируется внести в Госдуму через неделю.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в ходе заседания Комитета по социальной политике сообщил, что Минтруд поддерживает инициативу сенаторов. По словам министра, законопроект будет рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности в ближайшее время.
А чего не через 5 лет то????? Пенсионеры не удовольствия ради работают, отобрать у работающих индексацию ЭТО ПОЛНЕЙШИХ ПРОИЗВОЛ И ИДИОТИЗМ НАШИХ ЧИНОВНИКОВ!!!!!!
Мой личный пример: прекратил трудовую деятельность с 01.12.2016, а на сегодня (02.02.2017) в моем личном кабинете нет изменений: как по восстановлению индексации за 2015 год, так и по индексации на 01.02.2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????????
У моей мамы вообще можно сказать безвыходная ситуация. Она уволилась в сентябре, подала заявление в ПФР и копию трудовой, но пенсию ей до сих пор не пересчитали. Она обратилась в ПФР, там долго разбирались и оказалось, что бывший работодатель подает на нее сведения, что она работает. ПФР сказал ей разбираться с бывшим работодателем. И вот как она должна на него повлиять. Оказалось что ее просто забыли уволить там где она работала по договору ГПХ 3 года назад. Работодатель теперь территориально находиться в Москве,а мама в Екатеринбурге. Работодатель конечно пообещал внести изменения в отчетность, но мама на это повлиять не может. Написали заявление в областной ПФР. Вот теперь и не известно когда ей проиндексируют пенсию, и будут ли ей ее индексировать задним числом и выплатят все деньги.
Тут уже не произвол, а маразм какой то. Пенсионеры работали, выработали свой стаж, а теперь должны еще и доказать, что они вправе получать, то что им положено. Да еще и должны контролировать всех работодателей... идиотизм, не иначе
Осталось расставить точки над i. Чей произвол, маразм, идиотизм, халатность, преступность, ... Работодателя, самого работника, ПФР?
Чиновников которые писали 400 ФЗ. Где есть зависимость пенсионера от бывшего работодателя. В котором индексация пенсии зависит от того на сколько правильно подает сведения работодатель.
Аноним, Вы писали:
О чем крик?
Ничего нового в ЛК и не должно. быть. Вы статью-то читали? Вашу пенсию должны повысить с марта.
И восстанавливать индексацию 2015 года никто Вам не будет.
См. Федеральный закон № 385-ФЗ
Подписал: Президент Российской Федерации В.ПУТИН
Москва, Кремль, 29 декабря 2015 года
с 15 декабря 2016 года по31 января 2017 япроработал на одном изпредприятий с1 февраля уволился так когда мне проиндыксируют пенсию
Аноним, Вы писали:
Это не безграмотный идиот придумал. Это враги россии и русского народа выдумали , а короче лидеры ОПГ*единая россия*во главе с путиным уничтожают россию во блага других стран
Если пенсия индексируется только через несколько месяцев после увольнения пенсионера, -то возникает вопрос: ЗАЧЕМ тогда ввели ежемесячную форму отчетности СЗВ-М? Законодатели работают, как в басне Крылова Лебедь, Рак и Щука. В общем, как и всегда.
frolova lena, Вы писали:
На практике именно то, что написано в законе.
"после увольнения со след.месяца идет выплата" - юношеские эротические фантазии анонима из нижн. новгорода.
в законе написано что после заявления пенсионера, должны проиндексировать пенсию, а на практике заявление есть, а пенсия не проиндексирована
frolova lena, Вы писали:
Должны - проиндексируют.
Пенсионер, который уволился в январе 2017, с мая начнет получать повышенную пенсию.
По закону.
ПФР многократно пояснял http://www.klerk.ru/boss/news/453510/
Через 4 месяца индексация после увольнения
frolova lena, Вы писали:
Можно. См. закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016), ст. 26.1.
Подлянка со сроками после увольнения - в п. 6 и 7.
Аноним, Вы писали:
Увольнение в октябре и индексация пенсии с февраля - соответствует закону.