Минтруд заявил о снижении величины прожиточного минимума в России в 4 квартале

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Минтруд на основе данных Росстата подготовил проект постановления правительства, согласно которому величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года уменьшилась, сообщила замруководителя департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России Наталья Антонова.

Как сообщила журналистам замруководителя департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России Наталья Антонова, величина прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ составила 9 тыс. 691 рубль, в том числе для трудоспособного населения - 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров - 8 тыс. рублей ровно и для детей - 9 тыс. 434 рубля

По сравнению с предыдущим кварталом прошлого года в четвертом квартале 2016 года величина прожиточного минимума уменьшилась. "На душу населения и для трудоспособного населения уменьшилась - на 2%, для пенсионеров - на 1,7% и для детей - на 2,4%", - сказала Антонова.

Она отметила, что снижение показателя прожиточного минимума связано снижением цен на картофель и плодоовощную продукцию. Цены на картофель в IV квартале снизились на 17,9%, на капусту белокочанную свежую - на 26%, на морковь снизились цены на 21,9%, на свеклу столовую на 19,7% и т.д.



"Индекс потребительских цен на потребительские товары и услуги, по данным Росстата, за четвертый квартал составил 101%, то есть цены возросли на 1%", - сказала заместитель руководителя департамента.