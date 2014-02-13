Герман Греф рассказал Дмитрию Медведеву о поддержке Сбербанком малого бизнеса

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Сегодня глава Правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. На встрече, в частности , обсуждалось то, как Сбербанк поддерживает российский малый бизнес.

Как рассказа Греф, банк помогает предпринимателям зарегистрироваться и предоставляет им необходимый набор программ и инструментов для ведения бизнеса. Полный набор стоит 16 тысяч рублей, что, как утверждает президент банка, выходит в разы дешевле, чем приобретение всех инструментов по отдельности. "Мы освобождаем его (предпринимателя) от огромного количества бюрократии, связанной с хождением по различным органам государственной власти, банкам и так далее", - заявил глава Сбербанка.

Кроме того, был приведен в пример эксперимент с обучением новым технологиям представителей малого бизнеса. Он был проведен совместно с компанией Google в Татарстане. В результате через программу обучения прошло порядка 15 тыс. малых предпринимателей, сообщил Герман Греф.