Клерк.Ру
 

Герман Греф рассказал Дмитрию Медведеву о поддержке Сбербанком малого бизнеса

01.02.17 17:32
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Сегодня глава Правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. На встрече, в частности , обсуждалось то, как Сбербанк поддерживает российский малый бизнес.

Как рассказа Греф, банк помогает предпринимателям зарегистрироваться и предоставляет им необходимый набор программ и инструментов для ведения бизнеса. Полный набор стоит 16 тысяч рублей, что, как утверждает президент банка,  выходит в разы дешевле, чем приобретение всех инструментов по отдельности. "Мы освобождаем его (предпринимателя) от огромного количества бюрократии, связанной с хождением по различным органам государственной власти, банкам и так далее", - заявил глава Сбербанка.

Кроме того, был приведен в пример эксперимент с обучением новым технологиям представителей малого бизнеса. Он был проведен совместно с компанией Google в Татарстане.  В результате через программу обучения прошло порядка 15 тыс. малых предпринимателей, сообщил Герман Греф.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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10 мнений
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Аноним
16 тысяч действительно сумма для такого дела не большая, а в Татарстане обучение, кстати, проводили они бесплатно. В дальнейшем может быть сделают платным, но пока вроде всё как и было.
Клерк
ВаляЧел
, Челябинск

Беззастенчиво впаривают страхование жизни директора при открытии расчетного счета ООО. Условие о страховке прямо указано в прайсе с тарифами на открытие и ведение расчетного счет. Когда подала заявление на возврат впаренного, девочка-операционист НАОРАЛА на меня по телефону и бросила трубку, смешная. А при обращении на их сайт, оне долго и многословно убеждали меня, что быть такого не может - впаривание страховок... ну что вы?...

При выдаче возобновляемой кредитной линии, если не выбрал всю заявленную сумму, то на остаток, который ты НЕ ВЗЯЛ в банке, тебе начисляют типа штрафика в сумме 2 % годовых от суммы неиспользованных средств - процент за НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ кредитных средств. Да! Я тоже не могла долго понять, что это организация еще и должна становится, что не берет деньги. А в своих европейских отделениях сбер дает в долг под 2%. Вот так.

Клерк
bestiya7460
, Челябинск
"Мы освобождаем его (предпринимателя) от огромного количества бюрократии, связанной с хождением по различным органам государственной власти, банкам и так далее", - заявил глава Сбербанка.

 Вот вранье то, он вообще что ли не в Сбербанке работает?????

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Аноним
, Саратов

Так мне интересно, что же Греф понимает под "необходимым набором программ и инструментов" для ведения бизнеса? Очередной отбор лишних, по мнению сбербанковских воротил, денег у населения, имхо.

Клерк
Manul666
, Рязань

Аноним, Вы писали:

Так мне интересно, что же Греф понимает под "необходимым набором программ и инструментов" для ведения бизнеса? Очередной отбор лишних, по мнению сбербанковских воротил, денег у населения, имхо.

 

8.0 они предлагают за 16 тыс в год. только что на сайте посмотрел
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Аноним
, Чалтырь
И обслуживание всего 3200 в месяц, да 2% за перевод на свою же карту.... Все для бизнеса. Не дай Бог кому-то обслуживаться в Сбербанке!!!
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Аноним
, Москва
Точно! Правда и про страхование жизни директора и про переводы на карточку, а возврат платежей физлицами (предоплату за товар) - это вообще поборы!
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