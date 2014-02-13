Герман Греф рассказал Дмитрию Медведеву о поддержке Сбербанком малого бизнеса
Сегодня глава Правительства РФ Дмитрий Медведев провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. На встрече, в частности , обсуждалось то, как Сбербанк поддерживает российский малый бизнес.
Как рассказа Греф, банк помогает предпринимателям зарегистрироваться и предоставляет им необходимый набор программ и инструментов для ведения бизнеса. Полный набор стоит 16 тысяч рублей, что, как утверждает президент банка, выходит в разы дешевле, чем приобретение всех инструментов по отдельности. "Мы освобождаем его (предпринимателя) от огромного количества бюрократии, связанной с хождением по различным органам государственной власти, банкам и так далее", - заявил глава Сбербанка.
Кроме того, был приведен в пример эксперимент с обучением новым технологиям представителей малого бизнеса. Он был проведен совместно с компанией Google в Татарстане. В результате через программу обучения прошло порядка 15 тыс. малых предпринимателей, сообщил Герман Греф.
В месяц?)
Беззастенчиво впаривают страхование жизни директора при открытии расчетного счета ООО. Условие о страховке прямо указано в прайсе с тарифами на открытие и ведение расчетного счет. Когда подала заявление на возврат впаренного, девочка-операционист НАОРАЛА на меня по телефону и бросила трубку, смешная. А при обращении на их сайт, оне долго и многословно убеждали меня, что быть такого не может - впаривание страховок... ну что вы?...
При выдаче возобновляемой кредитной линии, если не выбрал всю заявленную сумму, то на остаток, который ты НЕ ВЗЯЛ в банке, тебе начисляют типа штрафика в сумме 2 % годовых от суммы неиспользованных средств - процент за НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ кредитных средств. Да! Я тоже не могла долго понять, что это организация еще и должна становится, что не берет деньги. А в своих европейских отделениях сбер дает в долг под 2%. Вот так.
Вот вранье то, он вообще что ли не в Сбербанке работает?????
Так мне интересно, что же Греф понимает под "необходимым набором программ и инструментов" для ведения бизнеса? Очередной отбор лишних, по мнению сбербанковских воротил, денег у населения, имхо.
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