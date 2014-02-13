ПФР запустил электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг

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В Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда для граждан двадцати субъектов РФ открыт новый сервис, с помощью которого можно выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет подавать электронное заявление о том, в каком виде, натуральном или денежном, человек хотел бы получать НСУ. Электронная услуга по распоряжению НСУ в настоящее время работает в опытном режиме.

Субъекты, гражданам которых сегодня оказывается электронная услуга по распоряжению НСУ: Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский край, Белгородская область, Волгоградская область, Воронежская область, Иркутская область, Кемеровская область, Курская область, Нижегородская область, Пензенская область, Оренбургская область, Орловская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область.

В ближайшие месяцы данная услуга будет доступна гражданам, проживающим во всех субъектах РФ.

Государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется всем получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), численность которых составляет 15,6 млн человек. Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048,97 рубля в месяц.

Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в год путем подачи до 1 октября заявления в территориальные управления и клиентские службы Пенсионного фонда или многофункциональные центры. С запуском нового электронного сервиса в Личном кабинете гражданина изменить вариант получения НСУ стало возможным еще и через интернет.