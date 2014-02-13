В московском метро протестируют новые поезда с проходом между вагонами

Просмотров:

В столичном метро проводятся испытания поезда нового поколения «Москва». Новый поезд будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии. Он пройдёт испытания с грузом — вместо пассажиров в вагонах будут мешки с песком. Инженеры проверят программное обеспечение, тормозную систему и другие важные параметры, сообщается на сайте столичной мэрии.

«Первые два состава поезда “Москва” будут тестовыми. Испытания помогут выявить и устранить недочёты. Проверку пройдёт как техническое оснащение, так и пассажирские сервисы», — рассказал заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что первые 10–15 вагонов отличаются по своему дизайну от тех, которые привезут в метрополитен позже. К примеру, в процессе доработки производитель заменил прямоугольные окна на модели с закруглёнными углами.

Новые вагоны более лёгкие, но при этом безопасные из-за особенности конструкции тележки. Главная особенность подвижного состава — сквозной проход между всеми вагонами. Поезд сможет вместить до 1,5 тысячи пассажиров — это на 15 процентов больше, чем в других поездах метро. Предусмотрены специальные места для маломобильных граждан, широкие дверные проёмы. Кроме того, пассажиры смогут заряжать мобильные устройства с помощью USB-розеток. На интерактивных экранах, которые повесят на стенах, можно будет проложить маршрут. Первые поезда «Москва» для пассажиров запустят в марте — апреле этого года.