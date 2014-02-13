Клерк.Ру
 

Раздача "дальневосточного гектара" началась

02.02.17 17:35
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Первого февраля у каждого россиянина появилось право на бесплатный участок в Дальневосточном федеральном округе. Землю можно получить, подав соответствующее заявление на сайте НаДальнийВосток.РФ.

За первые сутки поступило 3300 заявок о предоставлении гектара, пишет РИА Новости. Чаще всего люди выбирают Приморье, Хабаровский край, республику Саха (Якутию) и Сахалинскую область.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в прошлом мае. С 1 июня 2016 года гектары на Камчатке выдавали только на территории "пилотного" Усть-Большерецкого района. Первого октября начался второй этап программы — землю стали предоставлять по всему краю. С 1 февраля 2017 года гектар дают всем гражданам России, независимо от места жительства.

По закону, участок предоставляется на пять лет. По истечении этого срока при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность. Использовать землю можно в любых законных целях. Большинство участников программы "дальневосточный гектар" берут участки под строительство жилья: около 28% россиян планируют построить на полученной земле дом. Второй по популярности вариант – сельскохозяйственное использование. Разбить огород, устроить пасеку, завести домашний скот хотят в общей сложности 17,5% граждан. Еще 7% намерены использовать "дальневосточный гектар" для строительства гостиниц и создания зон отдыха.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
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Аноним
, Рязань

Зная стиль поведения нынешней власти, абсолютно уверен в том, что все закончится следующим образом: глупцы-энтузиасты, которые еще не успели "обжечься" на лживых посулах власти, вложат в свои гектары массу сил и средств, облагородят и обустроят их. А далее власть их оттуда просто вышвырнет. Благо наработанных способов сделать это относительно законными способами ей не занимать! И достанется все это в конечном счете, как всегда, дармоедам-чиновникам и их приближенным.

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