Мигрантов без трудовых договоров выдворят из России

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МВД разработало законопроект, который предусматривает выдворение из России мигрантов из стран ЕАЭС за отсутствие трудового договора.

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

МВД предлагает дополнить статью 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующим пунктом: «Иностранный гражданин, которому для осуществления трудовой деятельности в соответствии с настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации не требуется получение разрешения на работу либо патента, не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)».

Это, по мнению разработчиков, необходимо для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств — членов ЕАЭС, пишут «Известия».

Авторы документа также предлагают дополнить КоАП и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Для должностных лиц предусматривается штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 250 тыс. до 800 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Исключение предусматривается для граждан Белоруссии, которые освобождены от получения миграционной карты.