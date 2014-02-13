Клерк.Ру
 

Мигрантов без трудовых договоров выдворят из России

03.02.17 10:29
Просмотров: 

МВД разработало законопроект, который предусматривает выдворение из России мигрантов из стран ЕАЭС за отсутствие трудового договора.

Сейчас трудовые мигранты стран ЕАЭС, куда входят Армения, Киргизия, Казахстан, Россия и Белоруссия, освобождены от обязанности получать разрешение на работу в государствах — членах союза. Срок пребывания мигранта на территории государства трудоустройства определяется сроком действия трудового договора. Однако ответственность за его отсутствие предусмотрена лишь в области трудового, но не миграционного законодательства.

МВД предлагает дополнить статью 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» следующим пунктом: «Иностранный гражданин, которому для осуществления трудовой деятельности в соответствии с настоящим федеральным законом или международным договором Российской Федерации не требуется получение разрешения на работу либо патента, не вправе осуществлять трудовую деятельность без заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг)».

Это, по мнению разработчиков, необходимо для контроля за соблюдением сроков пребывания в России граждан государств — членов ЕАЭС, пишут «Известия».

Авторы документа также предлагают дополнить КоАП и штрафовать за отсутствие трудового или гражданско-правового договоров на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Для должностных лиц предусматривается штраф от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 250 тыс. до 800 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Также предлагается ввести запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в случае, если в миграционной карте не указана работа как цель въезда. Исключение предусматривается для граждан Белоруссии, которые освобождены от получения миграционной карты.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»
Новости директору
 
Правительство сократило квоты для иностранцев
 
Бухгалтеру
 
О чем иностранец-ИП должен уведомлять налоговые органы?
 
Юридические новости
 
Повышается эффективность взыскания штрафов с иностранных граждан
 
Юридические новости
 
Депутаты раскритиковали законопроект о выдворении иностранцев, совершивших правонарушения
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ
Рубрики
еще
»
Мнения25
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
19:42
Аноним прокомментировал материал «Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости»
19:33
Аноним прокомментировал материал «Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?»
19:12
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
18:41
Аноним прокомментировал материал «Главбух «на крючке» или 5 налоговых подстав»
17:53
Аноним прокомментировал материал «Разбогатеть по плану. 5 шагов к кредиту на развитие своего бизнеса без залога»
17:02
Аноним прокомментировал материал «​Мода «от купюр». Надо ли законодательно ограничивать наличные платежи в России»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Раздача "дальневосточного гектара" началась»
16:43
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
14:09
Аноним прокомментировал материал «В Армавире утверждены значения коэффициента К2 на 2010 год»
13:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
12:58
Аноним прокомментировал материал «Комментарий о контрагенте ООО "ЭЛИТСТРОЙСЕРВИС"»
12:11
Аноним прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
11:18
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
11:15
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:39
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
10:25
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:03
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
09:02
Аноним прокомментировал материал «Плательщики в систему "Платон" получили льготы по транспортному налогу»
08:59
Аноним прокомментировал материал «КНД-1110018 Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год»
08:56
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
08:55
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
07:53
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
07:33
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтеры выплачивают аванс в размере определенного процента от оклада»
06:39
Аноним прокомментировал материал «Сколько мы на самом деле платим налогов?»
01:54
Аноним прокомментировал материал «Как сэкономить и даже получить деньги назад, покупая в интернет-магазинах?»
вчера, 23:40
Аноним прокомментировал материал «В федеральных округах появятся отдельные кассационные и апелляционные суды»
вчера, 23:28
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 23:26
Обслуживающий
Борис Мальцев прокомментировал материал «Вознаграждения работникам можно включить в состав расходов, если они предусмотрены локальными актами»
вчера, 22:51
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
вчера, 22:10
Не клерк
GSokolov прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 22:07
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
вчера, 21:50
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:30
Аноним прокомментировал материал «В Краснодарском крае средняя заработная плата составляет 23 753 рубля»
вчера, 21:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выявить «липовый» больничный – проще простого»
вчера, 20:49
Аноним прокомментировал материал «Тест: что такое патентная система налогообложения?»
вчера, 20:31
еще
 