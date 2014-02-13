Более 100 жителей Брянской области временно отказались от пенсии ради увеличения ее размера в будущем

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Пенсионная формула, которая действует в России с 2015 года, предполагает дополнительные коэффициенты за отложенный выход на пенсию. По данным Минтруда, граждане, которые примут добровольное решение отложить назначение пенсии и продолжат работать после достижения пенсионного возраста, смогут за два года увеличить свой пенсионный капитал на 15%, а за десять лет - более чем в два раза (в 2,32 раза).

Большой популярностью это нововведение пока не пользуется, однако желающие воспользоваться им есть, рассказали в отделении ПФР по Брянской области. Так, 102 брянца не стали назначать пенсию сразу по достижению пенсионного возраста, а решили поработать, чтобы увеличить ее. При назначении страховой пенсии по старости (в т.ч. досрочной) в 2016 году впервые позднее возникновения права на пенсию всем им был применен повышающий коэффициент для исчисления размера пенсии.

Напомним, за каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на определенные коэффициенты. В материале на нашем сайте «Отложенный выход на пенсию на примере пенсионерки Зинаиды Ивановны» представлены конкретные примеры расчета повышенной пенсии, а в комментариях к нему – расчеты наших читателей, которые не столь оптимистичны.

Отметим, что ранее Брянское региональное отделение ПФР сообщало, что более 100 брянцев, достигших общеустановленного пенсионного возраста, не смогли оформить в 2016 году пенсию, так как не набрали необходимого для этого стажа и количества пенсионных баллов.