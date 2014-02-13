Клерк.Ру
 

Роспотребнадзор выступает за запрет скидочных акций на алкоголь

06.02.17 12:03
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Роспотребнадзор выступил за запрет скидочных акций на алкоголь.

Скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

На прошлой неделе телеканал RT сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, с парламентарием согласились и в Общественной палате.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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3 мнения
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Аноним
, Новосибирск

Это он по себе судит, что ли? Как увидит скидочную акцию на алкоголь, так не может устоять, чтобы не купить алкоголь по акции и не нажраться, как свинья? Так-то, нормальный человек хоть по акции, хоть без акции не сможет влить в себя больше "своей" дозы, остальным либо друзей угостит, либо на следующий раз оставит.

Клерк
bestiya7460
, Челябинск
Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, с парламентарием согласились и в Общественной палате.

 

Росту потребления спиртосодержащий напитков способствует отсутствие пропаганды здорового образа жизни и его воспитания.....
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