Роспотребнадзор выступает за запрет скидочных акций на алкоголь

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Роспотребнадзор выступил за запрет скидочных акций на алкоголь.

Скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

На прошлой неделе телеканал RT сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, с парламентарием согласились и в Общественной палате.