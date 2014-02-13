Медведев утвердил 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса
В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне Дмитрий Медеведев подписал распоряжение, утвердившее 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах:
- получение разрешения на строительство и территориальное планирование;
- регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;
- постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества;
- осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Федерации;
- поддержка малого и среднего предпринимательства;
- технологическое присоединение к электрическим сетям;
- подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения;
- подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
- наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;
- эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Федерации;
- эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
- качество инвестиционного портала субъекта Федерации.
На основании этих целевых моделей регионы должны будут в 2017 году создать свои дорожные карты по улучшению инвестиционного климата по каждому из направлений, реализацию большинства из которых региональные проектные офисы должны будут обеспечить до конца 2017 года.
В результате реализации распоряжения, должны снизиться сроки получения разрешений на строительство, постановки на кадастровый учет и т.д.
Может быть у меня паранойя, но когда я вижу это словосочетание, исходящее из уст или из-под пера нашего очень и очень глубоко уважаемого Д.А.Медведева, особенно в одном ряду со словами "В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне", мне очень хочется всем предпринимателям и директорам МП сказать - держите крепче последнее исподнее, потому как ничего более не осталось.