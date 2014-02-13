Медведев утвердил 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса

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В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне Дмитрий Медеведев подписал распоряжение, утвердившее 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах:

получение разрешения на строительство и территориальное планирование;

регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;

постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества;

осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Федерации;

поддержка малого и среднего предпринимательства;

технологическое присоединение к электрическим сетям;

подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения;

подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;

наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;

эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Федерации;

эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;

качество инвестиционного портала субъекта Федерации.

На основании этих целевых моделей регионы должны будут в 2017 году создать свои дорожные карты по улучшению инвестиционного климата по каждому из направлений, реализацию большинства из которых региональные проектные офисы должны будут обеспечить до конца 2017 года.

В результате реализации распоряжения, должны снизиться сроки получения разрешений на строительство, постановки на кадастровый учет и т.д.