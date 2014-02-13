Клерк.Ру
 

Медведев утвердил 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса

06.02.17 16:31
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В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне Дмитрий Медеведев подписал распоряжение, утвердившее 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации по ключевым факторам, наиболее сильно влияющим на улучшение инвестиционного климата в регионах:

  • получение разрешения на строительство и территориальное планирование;
  • регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества;
  • постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества;
  • осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Федерации;
  • поддержка малого и среднего предпринимательства;
  • технологическое присоединение к электрическим сетям;
  • подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения;
  • подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения;
  • наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности;
  • эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства субъекта Федерации;
  • эффективность деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами;
  • качество инвестиционного портала субъекта Федерации.

На основании этих целевых моделей регионы должны будут в 2017 году создать свои дорожные карты  по улучшению инвестиционного климата по каждому из направлений, реализацию большинства из которых региональные проектные офисы должны будут обеспечить до конца 2017 года.

В результате реализации распоряжения, должны снизиться сроки получения разрешений на строительство, постановки на кадастровый учет и т.д.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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4 мнения
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Аноним
, Озерск
поддержка малого и среднего предпринимательства;

 Может быть у меня паранойя, но когда я вижу это словосочетание, исходящее из уст или из-под пера нашего очень и очень глубоко уважаемого Д.А.Медведева, особенно в одном ряду со словами "В целях улучшения бизнес-среды на региональном уровне", мне очень хочется всем предпринимателям и директорам МП сказать - держите крепче последнее исподнее, потому как ничего более не осталось. 

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Аноним
, Волгоград
Лучше бы этот "Трутень всея Руссии" , начал бы работать в другом направлении, чтобы поднять экономику России надо запустить заводы, фабрики, сельское хозяйство. А не сидеть на шее у русского народа и жить за его счет.
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