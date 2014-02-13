Глава Пенсионного фонда: средний размер пенсии в стране превысил 14 тыс.рублей

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Вчера Дмитрий Медведев встретился с председателем правления Пенсионного фонда Антоном Дроздовым.

Глава ПФ, в частности, рассказал Медведеву о завершении доставки всем работающим и неработающим пенсионерам единовременной денежной выплаты в размере 5 тыс. рублей и проведении работы по индексации пенсий, в том числе и льготным категориям.

"В результате этих мер пенсия увеличится до 13 620 рублей, а с учётом 5 тыс. единовременной выплаты – до 14 тыс. рублей", - заявил Дроздов. "Это более чем на 2,1% больше, чем инфляция. То есть мы обеспечиваем реальный рост пенсии", добавил он. На что Дмитрий Медведев заметил, что значит произошел рост пенсии в реальном, а не номинальном выражении.

Также главе правительства было рассказано об электронных услугах и работе через МФЦ. Дмитрий Медеведев остался доволен и пожелал и дальше развивать все возможные формы услуг, которые удобны для наших пенсионеров, для получателей различного рода иных выплат, с тем чтобы это было удобно для граждан нашей страны и имело современную форму.

Со стенограммой разговора можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.