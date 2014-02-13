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ПФР проводит заблаговременную работу с документами будущих пенсионеров

07.02.17 13:31
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В целях учета всех пенсионных прав граждан в полном объёме, а также назначения пенсий в установленный пенсионным законодательством срок и обеспечения своевременной их выплаты территориальными органами ПФР проводится заблаговременная работа с документами граждан, выходящих на пенсию в ближайшее время.

Такая работа проводится за 9 месяцев до месяца возникновения права на страховую пенсию по старости, уточнили в отделении ПФР по Воронежской области.

Специалисты ПФР проводят анализ полученных документов, сверку уже имеющихся в фонде сведений с представленными документами. В необходимых случаях, когда выявляются расхождения, проводят документальные проверки. Если трудовая книжка или справка оформлены неверно (например, имеются исправления, отсутствует печать при увольнении), то в таких случаях документы дооформляются, запрашиваются дополнительные справки о работе из организаций.

На заблаговременную работу необходимо представить следующие документы в кадровую службу или лично в Клиентскую службу по месту жительства:

- удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству: паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства) и иные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству;

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

- трудовую книжку или другие документы, подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования;

- справку о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002г. (территориальные Управления Пенсионного фонда РФ оказывают содействие в запросе указанной справки); - свидетельство об изменении фамилии;

- свидетельства о рождении детей;

- о нетрудоспособных членах семьи; подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;

- подтверждающие стаж на соответствующих видах работ для досрочного назначения страховой пенсии;

- иные документы в зависимости от вида назначаемой пенсии.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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