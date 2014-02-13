Глава Крыма поручил налоговикам проверить парк львов "Тайган"

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Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение главе управления ФНС в республике провести проверку финансовой деятельности парка львов "Тайган", владельца которого Олега Зубкова он неоднократно критиковал по разным поводам.

Власти Крыма и лично Аксенов не впервые публично подвергают резкой критике владельца парка львов "Тайган", пишет РИА Новости. В частности, Аксенов критиковал Зубкова за его высказывания во время блэкаута. Резонанс вызвали также уголовные дела, связанные с избиением работника парка. Последнее уголовное дело заведено в январе 2017 года в связи со смертью мужчины, обнаруженного в подсобном помещении на территории парка львов с телесными повреждениями. Сам Зубков опроверг сообщения о том, что мужчина умер после нападения хищников парка.

"Если так называемый инвестор почти не платит налогов. Сколько платят НДФЛ? В конвертах платит зарплату? Прошу налоговую службу подключиться, у нас нет льгот для директоров парков в части уплаты налогов", — сказал Аксенов в ходе заседания правительства Крыма в Белогорске.

Присутствовавший на заседании глава управления ФНС в Крыму Роман Наздрачев в свою очередь пообещал изучить ситуацию в парке "Тайган". "Доложим, вопросы к ним есть", — сказал Наздрачев.

Сафари-парк "Тайган" — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном крупных млекопитающих хищников. Расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. В парке содержится самая большая коллекция львов не только в странах СНГ, но и в Европе.