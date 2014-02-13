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Правительство предложило сделать бесплатную приватизацию жилья бессрочной

07.02.17 17:05
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Правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья, заявила журналистам пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова.

"Вчера (в понедельник) на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации. Присутствовавшие на совещании члены фракции "Единой России" и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали", - заявила Тимакова.

Было отмечено, что премьер-министр Дмитрий Медведев предложил закрепить отказ от ограничения законодательно.  Ожидается, что соответствующая поправка будет вынесена на рассмотрение палаты на пленарном заседании в среду, 8 февраля.

Действие существующего закона о бесплатной приватизации распространяется до 1 марта 2017 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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