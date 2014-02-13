Президент подписал закон об усилении ответственности за нарушение обработки персональных данных

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон от 07.02.2017 № 13-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

Законом полностью переписана статья 13.11 КоАП. Нарушения в сфере обработки дифференцированы с учетом нанесенного ущерба, при этом размер санкций увеличен в несколько раз.

Кроме того, в соответствии с поправками, полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях по статье 13.11 КоАП РФ будет наделен Роскомнадзор, а не органы прокуратуры.

Закон вступит в силу с 1 июля 2017 года