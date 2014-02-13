При переводе пенсионных накоплений в НПФ возможна потеря инвестиционного дохода

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В 2017 году граждане по-прежнему могут перевести свои пенсионные накопления в УК или НПФ, нужно лишь подать соответствующее заявление, напомнили в отделении ПФР по Чеченской Республике.

При подаче в 2017 году застрахованным лицом заявления о переводе средств пенсионных накоплений, в 2022 году новому страховщику передаются средства, отраженные в специальной части индивидуального лицевого счета, включая полученный инвестиционный доход, или гарантийное восполнение в случае отрицательного инвестиционного результата.

Если гражданин решит подать заявление в 2017 году о досрочном переводе средств пенсионных накоплений, то в 2018 году средства новому страховщику будут переданы с возможной потерей инвестиционного дохода.

Так, если пенсионные накопления были сформированы у предыдущего страховщика:

-с 2011 года и ранее, то средства будут переданы с потерей инвестиционного дохода за 2016-2017 годы;

-с 2012 года - с потерей инвестиционного дохода за 2017 год;

-с 2013 года - средства будут переданы без потери инвестиционного дохода;

-с 2014-2015 годы - с потерей инвестиционного дохода за 2015-2017 годы;

-в 2016 году - с потерей инвестиционного дохода за 2016-2017 годы;

-в 2017 году - с потерей инвестиционного дохода за 2017 год.