Минфин предложил повысить цены на коньяк
Минфин России предлагает увеличить минимальную розничную цену на коньяк объемом 0,5 литра на 15,2%, до 371 рубля, следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа.
При этом минимальная отпускная цена на коньяк того же объема может составить 314 рублей, оптовая — 323 рубля, пишет РИА Новости.
Среди причин увеличения цен на алкоголь Минфин отмечает повышение ставок акциза, рост тарифов на электроэнергию и производственных условно-постоянных затрат, в том числе аренды, зарплаты административного персонала, стоимости рекламных акций, налога на землю, налога на имущество, транспортного налога, расходов на транспортировку этилового спирта от завода-производителя до завода-производителя алкогольной продукции.
Минфин ранее предложил повысить минимальные цены на коньяк, что, по мнению министерства, позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасль. В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 322 рубля за бутылку (0,5 литра), отпускная — 250 рублей, оптовая – 262 рубля. Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 года, последний раз они повышались в январе 2014 года.
где такие цены? У нас в Новосибирске 650-700 руб. Дербент, Кизляр, 5 звездочек, 0,5л, уже очень давно. Планета Москва, вы хоть иногда туристов из Минфина к нам отправляйте.
Аноним, Вы писали:
вообще-то 650-700 руб. это минимум у нас... за Кизляр с Дербентом, они самые дешевые коньяки.
Остальное только дороже. А стоимость 370 руб. за бутылку это хотя бы что? марка какая.
Таких цен сроду не видели