Минфин предложил повысить цены на коньяк

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Минфин России предлагает увеличить минимальную розничную цену на коньяк объемом 0,5 литра на 15,2%, до 371 рубля, следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа.

При этом минимальная отпускная цена на коньяк того же объема может составить 314 рублей, оптовая — 323 рубля, пишет РИА Новости.



Среди причин увеличения цен на алкоголь Минфин отмечает повышение ставок акциза, рост тарифов на электроэнергию и производственных условно-постоянных затрат, в том числе аренды, зарплаты административного персонала, стоимости рекламных акций, налога на землю, налога на имущество, транспортного налога, расходов на транспортировку этилового спирта от завода-производителя до завода-производителя алкогольной продукции.



Минфин ранее предложил повысить минимальные цены на коньяк, что, по мнению министерства, позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасль. В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 322 рубля за бутылку (0,5 литра), отпускная — 250 рублей, оптовая – 262 рубля. Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 года, последний раз они повышались в январе 2014 года.