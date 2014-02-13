Клерк.Ру
 

Минфин предложил повысить цены на коньяк

08.02.17 13:02
Просмотров: 

Минфин России предлагает увеличить минимальную розничную цену на коньяк объемом 0,5 литра на 15,2%, до 371 рубля, следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов документа.

При этом минимальная отпускная цена на коньяк того же объема может составить 314 рублей, оптовая — 323 рубля, пишет РИА Новости.

Среди причин увеличения цен на алкоголь Минфин отмечает повышение ставок акциза, рост тарифов на электроэнергию и производственных условно-постоянных затрат, в том числе аренды, зарплаты административного персонала, стоимости рекламных акций, налога на землю, налога на имущество, транспортного налога, расходов на транспортировку этилового спирта от завода-производителя до завода-производителя алкогольной продукции.

Минфин ранее предложил повысить минимальные цены на коньяк, что, по мнению министерства, позволит сократить долю фальсификата на алкогольном рынке и повысит инвестиционную привлекательность отрасль. В настоящее время минимальная розничная цена на коньяк составляет 322 рубля за бутылку (0,5 литра), отпускная — 250 рублей, оптовая – 262 рубля. Минимальные цены на коньяк устанавливаются с 2011 года, последний раз они повышались в январе 2014 года.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
5 мнений
Клерк
klerk.nsk
, Новосибирск

где такие цены? У нас в Новосибирске 650-700 руб. Дербент, Кизляр, 5 звездочек, 0,5л, уже очень давно. Планета Москва, вы хоть иногда туристов из Минфина к нам отправляйте. 

Аватар
Аноним
, Оренбург
Здесь иметься ввиду минимальная стоимость 0.5 бутылки, самого дешевого. Дербент и Кизляр к ним явно не относятся) к слову у нас в Оренбурге такие же примерно цены как у вас)
Клерк
klerk.nsk
, Новосибирск

Аноним, Вы писали:

Здесь иметься ввиду минимальная стоимость 0.5 бутылки, самого дешевого. Дербент и Кизляр к ним явно не относятся) к слову у нас в Оренбурге такие же примерно цены как у вас)

 вообще-то 650-700 руб. это минимум у нас... за Кизляр с Дербентом, они самые дешевые коньяки. 

Остальное только дороже. А стоимость 370 руб. за бутылку это хотя бы что? марка какая. 

Таких цен сроду не видели 

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Экономика России»
Новости директору
 
Роспотребнадзор выступает за запрет скидочных акций на алкоголь
 
Бухгалтерские новости
 
При продаже алкогольной продукции необходимо применять онлайн-кассы с 31 марта
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Экономика России»

Все семинары по теме Экономика России
Рубрики
еще
»
Мнения112
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
16:18
Аноним прокомментировал материал «Внимание налогоплательщикам Москвы и Московской области! С 6 февраля изменены реквизиты для уплаты налоговых платежей!»
16:18
Аноним прокомментировал материал «В помощь бухгалтеру: где быстро проверить контрагентов на надежность?»
16:13
Аноним прокомментировал материал «Налог на имущество организации: о порядке учета сумм к уплате»
16:12
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
16:12
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
16:11
Аноним прокомментировал материал «Отменят или нет транспортный налог? Что известно на данный момент»
16:08
Аноним прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
16:08
Аноним прокомментировал материал «ИФНС 2304»
16:01
Аноним прокомментировал материал «Работник в отпуске по уходу за ребенком: особенности трудовых отношений»
15:55
Аноним прокомментировал материал «Согласие участников общества является обязательным условием для повышения зарплаты директору»
15:44
Аноним прокомментировал материал «НАДЕЖДА»
15:34
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Исправления и корректировки в счетах-фактурах в 2013 году»
15:30
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России»
15:01
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:59
Аноним прокомментировал материал «В ПФР напомнили ИП порядок уплаты фиксированных взносов за 2016 год»
14:53
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Рязанской области перенесён срок начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физлиц»
14:52
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
14:50
Клерк
yante прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:49
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ»
14:49
Аноним прокомментировал материал «Резервы по сомнительным долгам. Расчет и учет»
14:30
Аноним прокомментировал материал «ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации»
14:23
Аноним прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
14:21
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Предупреждение от УФНС Алтая: будьте внимательны при заполнении справки № 2-НДФЛ»
14:07
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет 14, банки хотят 08, но бухгалтеры выбирают 01»
13:59
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
13:58
Клерк
Елена_N прокомментировал материал «Работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии»
13:56
Аноним прокомментировал материал «Сдавая НДС по ТКС, контрагенты сверяют книги продаж и покупок»
13:40
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Доходы от сдачи в аренду нежилого здания, полученные физическим лицом (не ИП), облагаются НДС»
13:37
Аноним прокомментировал материал «Как работает программа софинансирования для пенсионера с 2018 года?»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Покупки через интернет. Как без проблем вернуть деньги за товар, который не устроил»
12:59
Аноним прокомментировал материал «Как применяется новая норма о замене штрафа предупреждением»
12:50
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Пенсионер, уволенный в октябре 2016, получит проиндексированную пенсию в феврале 2017»
12:33
еще
 