У Российского авторского общества нашли многочисленные нарушения

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75% проверенных аудиторами платежей, связанных с хозяйственной деятельностью Российского авторского общества, оказались фиктивными. Наибольшее количество таких операций пришлось на второе полугодие 2016 года

Аудит РАО проводится компанией ФБК Grant Thornton, пишет РБК. В 2016 году на счета РАО поступило 4,7 млрд руб., из них на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности организации было направлено 1,6 млрд руб. Признаки фиктивности в отношении платежей на сумму 228 млн руб., то есть более чем в 75% случаев.

Президент авторского совета РАО Игорь Бутман рассказал о том, что много денег было распределено неизвестным авторам, в то время как известные композиторы Стас Михайлов, Илья Лагутенко, Константин Меладзе и др. получили копейки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора РАО Максима Дмитриева, руководство сейчас разрабатывает "новый регламент по которому будет распределяться вознаграждение, после чего будет запущен новый алгоритм".

Напомним, что в июне прошлого года против прежнего руководителя РАО Сергея Федотова было возбуждено уголовное дело.