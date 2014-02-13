Клерк.Ру
 

Депутаты не поддержали законопроект о запрете президенту вводить экономические санкции

09.02.17 16:03
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Комитет Госдумы по экономической политике не поддержал поправки, которые позволяют вводить продуктовое эмбарго и другие санкционные меры исключительно в форме принимаемого парламентом федерального закона, а не распоряжением президента.

Законопроект был внесен депутатами от «Справедливой России» прошлого созыва Дмитрием Гудковым (впоследствии вышел из фракции), Валерием Зубовым и Сергеем Петровым, напоминает RNS.

Поправками предусматривается внесение изменений в федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах», которые предусматривают, что «запрет на импорт отдельных видов продуктов, равно как и иное применение специальных экономических мер, могут быть введены только федеральным законом».

Проект закона направлен на приведение федерального законодательства в соответствие с Конституцией, отметили авторы в пояснительной записке.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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