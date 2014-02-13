К 1 апреля доллар будет стоит 55 рублей, евро 63

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Итак, в первой половине среды коррекция на паре евро-доллар возобновилась, локальный минимум был показан на отметке 1.0641, немного переписали минимум вторника. Но потом пара вновь вернулась к 1.07.

Рост доллара на этой неделе, в том числе и в среду неудивителен, ведь серия размещений этой недели Казначейства США все еще продолжается, в частности, в среду размещается 10-летних нот на 23 млрд. долл., а в четверг 30-летних бондов на 15 млрд. долл. ( см. https://treasurydirect.gov/instit/instit.htm , вкладка Upcoming Auctions ). Но основные объемы идут в первые два дня размещений, на третий доллар бывает уже в меньшей степени связан. Часто бывает, что только-только заканчивается аукцион в 21.00 Мск и доллар тут же начинает падать. Для нас важно, что в среду евро-доллар снижение остановил и отскочил снова к 1.07. Ускорение падения доллара, как мы упоминали, мы ждем в четверг и пятницу. Скажем, в четверг подняться по евро-доллару чуть выше 1.08, а в пятницу показать уже крупный рост к 1.10.

Что касается рублевых пар, то за понедельник и вторник нефть провалилась с 57 до 54.50, из-за чего рубль попал под давление, а доллар-рубль поднимался до 59.52, но поскольку нефть в среду на доллар отскочила, к 55.50, то и рубль возвращался к 59.10. Нефть в рублях торгуется в моменте 3284, ниже условно удовлетворительного уровня 3300, так что рубль несколько сейчас переоценен к нефти, все-таки нефть упала сильнее. Но это все детали. Если на международном рынке доллар возобновит падение, нефть пойдет обновлять максимумы.

Цели у нас все те же на 1 кв., 55 по доллар-рублю и 1.15 по евро-доллару при евро-рубле стоящем на месте в районе 63.

Обзор подготовил аналитик ВТБ24 Алексей Михеев