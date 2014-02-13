Депутаты изучат проект о запрете некоторых детских имен

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Поправка, не позволяющая использовать некоторые знаки препинания в именах, может быть предложена ко второму чтению проекта о запрете при регистрации имени ребенка использовать цифры, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику, заявил в четверг глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно законопроекту, запрещается регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры и не отвечающего требованиям, установленным действующим законодательством об актах гражданского состояния. Действующее законодательство предоставляет родителям полную свободу выбора имени своему ребенку. В то же время действующее законодательство не содержит нормы, обязывающей родителей давать детям только те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права, пишет РИА Новости.

"Наверное, надо чтобы в имени не было все-таки знаков препинания. Вы знаете, как иногда делают известные течения конфессиональные, которые запрещены. Они через точку делают. Имя через точку", — сказал депутат в ходе рабочей встрече с представителями органов ЗАГС различных субъектов России.



По словам Крашенинникова, первое чтение законопроекта может состояться уже в феврале этого года.