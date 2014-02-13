К госзакупкам допустят иностранцев

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Минэкономразвития готовится внести в правительство предложение о присоединении России к соглашению о госзакупках Всемирной торговой организации. Документ предусматривает, что госструктуры не смогут устанавливать в качестве требований к товарам страну их происхождения, а сами тендеры станут доступны для иностранных поставщиков.

Как сообщила «Известиям» помощник министра экономического развития Елена Лашкина, ведомство находится «на завершающей стадии» подготовки к внесению в правительство предложения о присоединении России к соглашению о госзакупках ВТО.

— Из нескольких десятков внутриведомственных согласований осталось получить пять, после этого наше предложение будет внесено на рассмотрение в правительство РФ. После одобрения правительством документ будет направлен в штаб-квартиру ВТО в Женеве, — уточнила официальный представитель Минэка.

Согласно соглашению о госзакупках ВТО, «нельзя обеспечить защиту отечественных поставщиков, товаров или услуг или дискриминировать иностранных поставщиков, товаров или услуг». Эта норма зафиксирована в документе как «принцип недискриминации». Кроме того, по соглашению с ВТО госзаказчик должен давать такое время на подачу заявки для участия в конкурсе, которого хватит на ее пересылку из-за рубежа с помощью неэлектронных средств.

Отметим, сейчас российское законодательство запрещает госзакупки иностранных автомобилей, продуктов питания, программного обеспечения (распространяется на те случаи, когда для зарубежных программ есть отечественные аналоги). Также в правительстве обсуждается возможность запретить закупать иностранную мебель. Эту идею летом предложил Минпромторг, однако против нее выступает ФАС, где считают, что мера ограничит конкуренцию.