Госдума приняла законопроект о бесплатной бессрочной приватизации

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Сегодня на утреннем пленарном заседании Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 77072-7 «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

За принятие закона единогласно проголосовали 413 депутатов, сообщает пресс-служба Госдумы.

В соответствии c принятым законом бесплатная приватизация жилья в России, срок которой истекает по действующему законодательству 1 марта 2017 года, будет бессрочной.

