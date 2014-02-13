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Проект по маркировке лекарств затормозился из-за отсутствия рекомендаций

10.02.17 15:26
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Производители не могут закупить оборудование для маркировки препаратов, поскольку правительство не утвердило необходимые методические рекомендации.

Разработчик документа, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), попросила правительство об отсрочке, поскольку не согласовала проект с профильными ведомствами, в том числе, с Минфином, Минпромторгом и ФНС, сообщил РБК источник на фармрынкае.

В пресс-службе министерства финансов РБК подтвердили, что не утвердили документ, поскольку у ведомства есть замечания к составу и структуре информации, которую планируется кодировать в метке. Кроме того, ​последняя версия рекомендаций не позволяет принимать участие в эксперименте широкому кругу заинтересованных участников рынка, а ее терминология нуждается в доработке, указали чиновники. Замечания есть и у Минпромторга, и у ФНС.

Эксперимент по маркировке лекарств специальными контрольными знаками формально был запущен 1 февраля 2017 года. Маркировка медикаментов нужна для противодействия обороту контрафактных и фальсифицированных препаратов, она позволит оперативно проверять подлинность лекарств с помощью смартфона, отмечал премьер-министр Дмитрий Медведев 30 января на заседании правительства. Нанесение меток на все лекарства, обращающихся на российском рынке, а это шесть млрд упаковок в год, обойдется государству и рынку в 15 млрд руб.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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