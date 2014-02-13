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Госдума поддержала в первом чтении законопроект против демпинга в госзакупках

10.02.17 17:29
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Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий участника госзакупок, предлагающего заниженную цену по контракту на поставку топлива или других определенных правительством товаров, обосновывать возможность его исполнения.

Законопроект обязует участника госзакупки, который предлагает цену контракта на 25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, предоставлять заказчику документы, подтверждающие возможность выполнения контракта по предложенной цене с надлежащим исполнением обязательств по контракту.

Список подтверждающих документов в отношении конкретных видов товаров будет утверждаться правительством, передает RNS. Сейчас требование предлагается распространить в первую очередь на конкурсы и аукционы на поставку топлива. Перечень товаров, в отношении которых будет действовать норма, сможет определять правительство.

В настоящее время положения ФЗ № 44 о госзакупках обязывают предоставлять подтверждающие документы занижающего цену участника закупки при контрактах на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства медицинской помощи, лекарства, топливо). Однако, как пишут авторы законопроекта, в действующих положениях в полной мере не определены критерии по допуску или недопуску к закупке демпингующего участника.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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