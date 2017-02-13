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Власти хотят перекрыть россиянам доступ к онлайн-казино

13.02.17 10:27
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Власти начинают борьбу с онлайн-казино и лотереями, проводимыми не по российскому законодательству: банкам и платежным агентам под угрозой наказания запретят переводить в адрес их организаторов деньги россиян. Черные списки будет поручено вести ФНС

Законопроект Минфина по этому поводу 6 февраля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сказали РБК два участника заседания (правительство об этом не объявляло).

Хотя проведение азартных игр в интернете было запрещено федеральным законом еще в 2006 году, а с 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов, пользователей за игру наказать нельзя, а закрыть многие такие площадки невозможно — их операторы зарегистрированы в офшорных зонах. Теневой оборот рынка интернет-казино в России можно оценить как минимум в $3 млрд, рассказал РБК аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Часто через виртуальные казино отмываются деньги сомнительного происхождения, рассказали РБК сотрудники комплаенс-служб нескольких российских банков.

Читайте статью: Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?

Российские и зарубежные компании, а также индивидуальные предприниматели и физлица, в том числе иностранцы, которым россияне переводили, переводят или могут переводить деньги для участия в азартных играх, будут включены в специальные черные списки — их будет вести Федеральная налоговая служба, следует из законопроекта и пояснительной записки к нему (есть у РБК). Черные списки будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платежных агентов. Те должны будут отказывать россиянам в переводах денег в адрес людей и компаний из этих списков.

Перевести деньги компаниям и лицам из черного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков: согласно законопроекту каждый оператор платежной системы (это Visa, MasterCard, Western Union и т.д. — всего 43 наименования, как следует из реестра Центробанка) должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры.

Законопроект разработан по поручению президента Владимира Путина от 12 августа 2015 года, сказано в пояснительной записке к нему. В открытом доступе, в том числе на сайте Кремля, РБК не удалось обнаружить это поручение.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Аноним
, Москва
Теневой оборот рынка интернет-казино в России можно оценить как минимум в $3 млрд
Вот, в чём причина! А мы то подумали власти наконец за налаживание моральных ценностей взялись... Их казино простаивают...
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Я попал на сайт онлайн-казино. Что мне делать?
 
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