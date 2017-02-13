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Электронные полисы ОСАГО следует покупать на официальных сайтах страховых компаний

13.02.17 12:29
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Банк России отмечает участившиеся случаи появления в сети Интернет сайтов-клонов крупных страховых компаний. Такие сайты частично или полностью повторяют дизайн и цветовое решение официального сайта страховой компании, при этом адрес сайта-клона незначительно отличается от адреса официального сайта страховой компании.

Банк России предупреждает – полисы ОСАГО, приобретенные на таких сайтах, недействительны.

Во избежание приобретения на сайте-клоне фальшивого полиса ОСАГО в электронном виде Банк России рекомендует:

- внимательно проверять соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта;

- при возникновении сомнений до оплаты страховой премии звонить на горячую линию страховой организации и уточнять все интересующие вопросы.

Одним из признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить полис ОСАГО через сервис электронных кошельков. Страховые компании чаще всего используют оплату с помощью банковской карты.

Для заключения договора ОСАГО в электронном виде можно воспользоваться ссылками на официальные сайты страховых компаний, размещенными на сайте Российского союза автостраховщиков по адресу www.autoins.ru в разделе «Электронный полис ОСАГО».

В сети Интернет также появились сайты с перечнем страховых компаний и возможностью приобретения полиса ОСАГО на этих же сайтах. Электронные полисы ОСАГО, приобретенные на подобных сайтах, недействительны, поскольку, согласно действующему законодательству, договор ОСАГО в электронном виде может быть заключен только на официальном сайте страховой компании, уточнили в пресс-службе ЦБ.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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