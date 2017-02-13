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Расстояние между школами и алкогольными магазинами могут сократить

13.02.17 13:31
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Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем на расстоянии 50 м от образовательных и медицинских учреждений. Сейчас в отдельных субъектах Федерации установлены большие запретные радиусы, препятствующие, по мнению ведомства, развитию торговли. Предложенная министерством мера станет одним из шагов по борьбе с нелегальным алкоголем, уверены чиновники.

Радиус прилегающих территорий с конца 2012 года местные власти устанавливали самостоятельно. При этом Минпромторг разъяснял, что максимально можно удалить алкогольные магазины от школ и больниц на 1 тыс. м.

Теперь Минпромторг намерен дифференцировать радиусы прилегающих территорий для разных типов зданий. Максимальное значение в 50 м предусматривается между торгующими спиртным магазинами и детскими садами, школами, училищами и другими организациями, обучающими несовершеннолетних. Это актуально и для зданий, которые принадлежат учебным учреждениям или находятся в их пользовании.

Если речь идет не о магазине, а о кафе, то такое заведение можно будет открыть в 20 м от школы и предложить посетителям винную карту.

В случае с образовательными организациям для совершеннолетних можно будет открыть кафе или ресторан со спиртным в 5 м от входа, а магазин — в 10 м.

Расстояние в 50 м до магазинов предполагается установить и для медучреждений, а также мест нахождения источников повышенной опасности (например, атомных электростанций). А кафе от медучреждений можно расположить и в 20 м. Если у медицинской организации нет специализации на акушерстве и гинекологии, детских заболеваниях, то допустимо расстояние в 10 м. Такой же радиус предусмотрен и для спортивных, военных объектов, вокзалов и аэропортов, передают «Известия».

В Минздраве заявили, что тоже начали разработку проекта постановления правительства, содержащего перечень видов медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует продаже алкоголя вообще. Так, речь идет о косметологии, лабораторной диагностике, мануальной терапии, массаже, кабинетах стоматологии (за исключением поликлиник).

В X5 retail group сказали, что основная проблема состоит в том, что с 2012 года так и не сформировались единые подходы к определению прилегающей территории, а также самих объектов, где запрещено продавать алкоголь. На территории страны в каждом из 85 регионов применяются собственные критерии отнесения объектов к таковым. Более того, нередки случаи, когда рядом с уже работающим магазином открывается коммерческий медкабинет или центр внешкольной работы, из-за чего лицензия на торговлю спиртным аннулируется и выручка магазина падает.

По словам представителя одной из торговых сетей, действующие ограничения никакого позитивного влияния на потребление алкоголя не оказывают — «наоборот, делают максимально сложным взаимодействие покупателя с цивилизованным ритейлом, толкая потребителя в пользу суррогата или нелегальных продавцов».

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Аноним
, Москва
Минпромторг предлагает разрешить торговлю алкоголем на расстоянии 50 м от образовательных и медицинских учреждений. Сейчас в отдельных субъектах Федерации установлены большие запретные радиусы, препятствующие, по мнению ведомства, развитию торговли. Предложенная министерством мера станет одним из шагов по борьбе с нелегальным алкоголем, уверены чиновники
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