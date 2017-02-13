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Петербургские перевозчики рассказали бизнес-омбудсмену о своих проблемах

13.02.17 14:29
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В минувшую пятницу Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Санкт-Петербург, где встретился с представителями бизнеса.

Представители сферы пассажирских перевозок пожаловались Титову на излишние и нелогичные требования Минтранса России по установке тахографов. По словам перевозчиков, они пользуются импортными автобусами, которые изначально оборудованы заводскими тахографами. Это оборудование сертифицировано и соответствует всем нормам безопасности ЕС и Таможенного союза. Однако Минтранс РФ в 2013 году выпустил приказ, требующий вразрез с международными нормами оснастить все автобусы тахографами российского производства. Отечественное оборудование стоит вдвое дороже, не соответствует требованиям ЕС и делает невозможным выезд транспорта за рубеж. Одновременная установка двух аппаратов невозможна технически, перевозчикам приходится нести расходы и неудобства ради исполнения непродуманного акта минтранса.

Предприниматели также пожаловались на отсутствие единогообразного регулирования: требования и нормы различных органов доходят до абсурдных противоречий. «Для одних перевозок по закону автобус должен быть одного цвета, для других – другого цвета. Что нам делать, если мы одновременно занимаемся разными видами перевозок – перекрашивать автобус каждый день?» - возмутились перевозчики.

Предприниматели отметили высокую нагрузку на бизнес при приобретении страховых услуг – коэффициент страховой премии завышен для исполнителей заказных перевозок, хотя именно в этой сфере работают малые компании. За 2016 год из-за чрезмерных требований, налоговой и страховой нагрузки в Санкт-Петербурге закрылись более 20 компаний по перевозкам.

Борис Титов, реагируя на острые вопросы перевозчиков, предложил провести встречу предпринимателей с министром транспорта России Максимом Соколовым и пригласил петербургских перевозчиков принять в ней участие, сообщается на сайте бизнес-защитника.

Титов подчеркнул, что на встрече будут также подняты вопросы грузовых перевозчиков, связанные с нагрузкой на ось, повышением тарифов Платона. По итогам встречи с предпринимателями в Санкт-Петербурге проблемы пассажирских перевозок также будут включены в повестку обсуждения. Бизнес-омбудсмен предложил предпринимателям сформировать группу участников совещания с министром транспорта и обозначить наиболее приоритетные проблемы.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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