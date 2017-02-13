Профильный комитет ГД поддержал объединение бюджетной, налоговой и таможенной политики

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в бюджетный кодекс, интегрирующие основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики в один документ. Законопроект поддержало правительство.



Согласно действующему бюджетному законодательству, разрабатываемые Минфином основные направления бюджетной политики (ОНБП), основные направления налоговой политики (ОННП) и основные направления таможенно-тарифной политики (ОНТТП) представляют собой отдельные документы.



«В результате складывается ситуация, когда определяющий формирование доходной части бюджетов уровень планируемой в ОННП и ОНТТП фискальной нагрузки (налогов, иных обязательных платежей, в том числе таможенных платежей и пошлин) не соотносится с подходами к обеспечению сбалансированности бюджетов и выполнением соответствующих расходных обязательств бюджетами, заложенными в ОНБП», — указывают авторы законопроекта — группа депутатов во главе с председателем бюджетного комитета Андреем Макаровым.



По словам Макарова, несогласованность документов часто приводила к тому, что прогноз социально-экономического развития просто не соответствовал действительности.



Правительство поддерживает законопроект, сообщил представитель кабинета министров. Также за принятие поправок выступила Счетная палата, передает RNS.



Поправки вносятся в бюджетный кодекс и в законодательство о парламентском контроле.