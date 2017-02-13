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На следующей неделе россиян ждут длинные выходные

13.02.17 16:27
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В связи с празднованием Дня защитника Отечества россияне получат четыре выходных подряд. Об этом напомнили в Роструде.

На следующей неделе будет всего 3 рабочих дня — с понедельника, 20 февраля по среду 22 февраля включительно. При этом, на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на 1 час.

23 февраля, День защитника Отечества, в текущем году приходится на четверг. В целях рационального использования рабочего времени правительство ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья, 1 января, на пятницу, 24 февраля. Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. Всего 4 дня.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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