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Россельхознадзор опубликовал список белорусской продукции, для которой потребуется разрешение на ввоз

14.02.17 12:31
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Россельхознадзор опубликовал список продукции, ввозимой из Белоруссии, к которой будут предъявляться дополнительные требования (разрешение на ввоз). Такие меры ведомство обосновывает неблагополучной ситуацией с африканской чумой свиней.

В список попали такие продукты, как свинина (охлажденная или замороженная), колбасная продукция, консервы, сыры плавленные и другие продукты, содержащие мясо, колбасу и прочие мясные составляющие. Под карантин также попадают корма для животных в том числе фуражное зерно.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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