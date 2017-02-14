Россельхознадзор опубликовал список белорусской продукции, для которой потребуется разрешение на ввоз

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Россельхознадзор опубликовал список продукции, ввозимой из Белоруссии, к которой будут предъявляться дополнительные требования (разрешение на ввоз). Такие меры ведомство обосновывает неблагополучной ситуацией с африканской чумой свиней.

В список попали такие продукты, как свинина (охлажденная или замороженная), колбасная продукция, консервы, сыры плавленные и другие продукты, содержащие мясо, колбасу и прочие мясные составляющие. Под карантин также попадают корма для животных в том числе фуражное зерно.