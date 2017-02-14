Клерк.Ру
 

Доллар падает шестой день подряд

14.02.17 12:46
Просмотров: 

 Итак, в понедельник вновь повторилась тенденция прошлой пятницы – к рублю доллар вырос, доллар-рубль проваливался до 57.85, причем в этот раз даже вопреки тому, что нефть не росла, а к вечеру даже упала. А вот на паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1.0592. Коррекция явно затянулась.

И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд. долл. Как и в прошлый раз, идет чистое погашение по размещаемым по понедельникам 3-мес. и 6-мес. биллям, а на 4-недельных биллях объем в 45 млрд. долл. стоит уже 7 недель подряд, здесь неттинг нулевой. Как мы писали, тенденция сокращения короткого долга за счет 3-мес. и 6-мес. биллей – это надолго, так что долларовая ликвидность будет продолжать и продолжать выходить на рынки. Конечно, на прошлой неделе эту тенденцию резко подпортил выпущенный внеочередной кэш-билль сроком на 34 дня, который изъял с рынка 50 млрд. долл. Вообще кэш-билли – крайне редкое явление.

Если таких действий с кэш-биллями больше не будет, то доллар неизбежно снова вернется к падению. К тому же надо учесть, что когда пройдут 34 дня, этот кэш-билль придется погашать и 50 млрд. долл. вернутся на рынок обратно. В остальном мы считаем прошедшую коррекцию просто попыткой сбить спекулянтов с настроя покупать евро. Никаких явных поводов к росту доллара до сих пор не было, равно как и поводов, которые могли бы объяснять его предшествующее падение.

Поскольку предшествующее падение доллара объясняли тем, что Трамп выступает за более слабый доллар, то теперь очевидно, что дело-то было совсем не в этом, так как никаких комментариев противоположного свойства Трамп не давал. Мы по-прежнему расцениваем текущее укрепление доллара как исключительно спекулятивное, крупные игроки в какой-то момент возобновят покупки без видимого повода.

Отметим, что в среду и четверг перед комитетами верхней и нижней палат Конгресса США соответственно будет выступать глава ФРС Йеллен, аналитические ленты пишут, что доллар растет в преддверии этих выступлений, хотя смысла в этом немного. Пока что фьючерсы на ставки показывают, что вероятность повышения ставки на заседании в марте составляет лишь 30%, а в июне на уровне 71.6%. Больших изменений тут не было.

К тому же мы продолжаем считать, что доллар будет падать вопреки возможным повышениям ставок в США. Но пока что остается только ждать, когда эта коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост.

 

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
2 мнения
Аватар
Аноним
, Москва
остается только ждать, когда эта коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост

А вдруг его не будет больше?

Аватар
Аноним
возьмите весь период сколько Вы знаете доллар , он только шел в рост всегда по отношению к рублю, конечно были падения, но в целом доллар только растёт и будет расти, данный период падения доллара-это временно,впрочем как и всегда
Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
4
Мнения133
Аноним прокомментировал материал «Доллар падает шестой день подряд»
18:26
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:48
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
17:33
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:22
I love Ricky!
Lenik прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:21
Клерк
Maria_Samohina прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:04
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
17:01
Клерк
ШтормБух прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:58
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:50
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:34
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:25
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:20
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:04
Клерк
gordana прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:58
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:53
Аноним прокомментировал материал «С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:52
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:51
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
15:41
Аноним прокомментировал материал «Росстат ответил на вопросы об использовании ресурса statreg.gks.ru»
15:37
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:35
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:31
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента»
15:25
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:22
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:00
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Из-за несовершенства законодательства акционерные общества не попали в реестр МСП и лишились господдержки»
14:55
еще
 