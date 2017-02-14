Доллар падает шестой день подряд

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Итак, в понедельник вновь повторилась тенденция прошлой пятницы – к рублю доллар вырос, доллар-рубль проваливался до 57.85, причем в этот раз даже вопреки тому, что нефть не росла, а к вечеру даже упала. А вот на паре евро-доллар снижение продолжается шестой торговый день подряд, новый локальный минимум показан на отметке 1.0592. Коррекция явно затянулась.

И это при том, что на этой неделе нет размещений Казначейства США, а чистое погашение по векселям этой недели дает выход на рынок 14 млрд. долл. Как и в прошлый раз, идет чистое погашение по размещаемым по понедельникам 3-мес. и 6-мес. биллям, а на 4-недельных биллях объем в 45 млрд. долл. стоит уже 7 недель подряд, здесь неттинг нулевой. Как мы писали, тенденция сокращения короткого долга за счет 3-мес. и 6-мес. биллей – это надолго, так что долларовая ликвидность будет продолжать и продолжать выходить на рынки. Конечно, на прошлой неделе эту тенденцию резко подпортил выпущенный внеочередной кэш-билль сроком на 34 дня, который изъял с рынка 50 млрд. долл. Вообще кэш-билли – крайне редкое явление.

Если таких действий с кэш-биллями больше не будет, то доллар неизбежно снова вернется к падению. К тому же надо учесть, что когда пройдут 34 дня, этот кэш-билль придется погашать и 50 млрд. долл. вернутся на рынок обратно. В остальном мы считаем прошедшую коррекцию просто попыткой сбить спекулянтов с настроя покупать евро. Никаких явных поводов к росту доллара до сих пор не было, равно как и поводов, которые могли бы объяснять его предшествующее падение.

Поскольку предшествующее падение доллара объясняли тем, что Трамп выступает за более слабый доллар, то теперь очевидно, что дело-то было совсем не в этом, так как никаких комментариев противоположного свойства Трамп не давал. Мы по-прежнему расцениваем текущее укрепление доллара как исключительно спекулятивное, крупные игроки в какой-то момент возобновят покупки без видимого повода.

Отметим, что в среду и четверг перед комитетами верхней и нижней палат Конгресса США соответственно будет выступать глава ФРС Йеллен, аналитические ленты пишут, что доллар растет в преддверии этих выступлений, хотя смысла в этом немного. Пока что фьючерсы на ставки показывают, что вероятность повышения ставки на заседании в марте составляет лишь 30%, а в июне на уровне 71.6%. Больших изменений тут не было.

К тому же мы продолжаем считать, что доллар будет падать вопреки возможным повышениям ставок в США. Но пока что остается только ждать, когда эта коррекция закончится, и евро-доллар снова пойдет в рост.