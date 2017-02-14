Клерк.Ру
 

Депутаты предлагают запретить скидки на алкоголь

14.02.17 14:31
Просмотров: 

В Госдуму поступил проект федерального закона № 98787-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», инициированный депутатами Владимиром Сысоевым, Вадимом Деньгиным, Сергеем Каргиновым, Антоном Морозовым и др.

Авторы законопроекта подчеркивают, что, несмотря на положительную динамику в реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, принятой в 2009 году, негативные последствия употребления алкоголя остаются фактором, угрожающим физическому, психическому и социальному здоровью населения.

Одним из инструментов воздействия на потребление алкоголя, по мнению депутатов, является законодательное регулирование производства и продажи, а проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Данным законопроектом предлагается ввести такую ограничительную меру как запрет стимулирования продажи - запрет скидок на алкоголь. Основная цель законопроекта, отмечают депутаты, это - защита граждан от воздействия рекламных и маркетинговых кампаний производителей и торговых сетей, направленных на повышение покупательского спроса на алкогольную продукцию.

Для предварительного рассмотрения законопроект направлен в Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Напомним, ранее за запрет скидок на алкогольную продукцию выступал Роспотребнадзор.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
2 мнения
Клерк
bestiya7460
, Челябинск
Я вот не понимаю, они думают люди меньше пить станут? Воспитывать надо молодежь, чтобы она алкашами не становилась, создавать рабочие места, пропагандировать здоровый образ жизни, ценности семьи, вовлекать в полезные дела и конечно бороться с алкоголизмом как с болезнью.... 
Люди которым это нравится
Новости директору
 
Минфин предложил повысить цены на коньяк
 
Новости директору
 
Роспотребнадзор выступает за запрет скидочных акций на алкоголь
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
4
Мнения137
Аноним прокомментировал материал «Процесс индексации пенсий после увольнения пенсионера могут ускорить»
18:43
В голове моей опилки :)
Анжелика Ник прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
18:39
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Сайт ФНС недоступен уже два часа»
18:37
Аноним прокомментировал материал «Доллар падает шестой день подряд»
18:26
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:48
Клерк
ЮНаталия прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
17:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
17:33
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:22
I love Ricky!
Lenik прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:21
Клерк
Maria_Samohina прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:13
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
17:04
Аноним прокомментировал материал «Нелепые детские имена попадут под запрет»
17:01
Клерк
ШтормБух прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:58
Аноним прокомментировал материал «Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами»
16:53
Аноним прокомментировал материал «Куда деваются заработанные мной 99,9% прибыли?»
16:50
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:40
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:34
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:31
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
16:25
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:20
Клерк
missis V прокомментировал материал «Кредитная история сэкономит бухгалтеру деньги»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
16:04
Клерк
gordana прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:58
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:53
Аноним прокомментировал материал «С 1 апреля вводится в действие форма согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными»
15:53
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:52
Клерк
gordana прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:51
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Граждан, в течение десяти лет не построивших на земельных участках объекты недвижимости, может ожидать повышение налога»
15:41
Аноним прокомментировал материал «Росстат ответил на вопросы об использовании ресурса statreg.gks.ru»
15:37
Аноним прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:35
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Набиуллина: в проблемах ОСАГО виноваты автоюристы»
15:31
Клерк
rezedaa прокомментировал материал «Почему я работаю бухгалтером?»
15:29
Аноним прокомментировал материал «Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента»
15:25
еще
 