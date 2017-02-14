Депутаты предлагают запретить скидки на алкоголь

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В Госдуму поступил проект федерального закона № 98787-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», инициированный депутатами Владимиром Сысоевым, Вадимом Деньгиным, Сергеем Каргиновым, Антоном Морозовым и др.

Авторы законопроекта подчеркивают, что, несмотря на положительную динамику в реализации Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма, принятой в 2009 году, негативные последствия употребления алкоголя остаются фактором, угрожающим физическому, психическому и социальному здоровью населения.

Одним из инструментов воздействия на потребление алкоголя, по мнению депутатов, является законодательное регулирование производства и продажи, а проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Данным законопроектом предлагается ввести такую ограничительную меру как запрет стимулирования продажи - запрет скидок на алкоголь. Основная цель законопроекта, отмечают депутаты, это - защита граждан от воздействия рекламных и маркетинговых кампаний производителей и торговых сетей, направленных на повышение покупательского спроса на алкогольную продукцию.

Для предварительного рассмотрения законопроект направлен в Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Напомним, ранее за запрет скидок на алкогольную продукцию выступал Роспотребнадзор.