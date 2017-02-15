Четыре ведущих бизнес-объединения выработают 25 тезисов в план правительства на 2017–2025 годы

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Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата России, «Опора России» и «Деловая Россия» 15 февраля выработают 25 тезисов, в частности в поддержку малого и среднего бизнеса, которые будут предложены в план правительства по обеспечению роста экономики на 2017–2025 годы.

Об этом рассказал RNS глава общественной организации «Опора России» Александр Калинин в кулуарах конференции «Инвестиционный климат в России в период мировой экономической турбулентности», организованной «Коммерсантом».



«Завтра будут выработаны 25 основных предложений четырех бизнес-объединений, куда входит и "Опора России" (РСПП, Торгово-промышленная палата, "Опора России" и "Деловая Россия". — RNS), в комплексный план правительства по обеспечению роста экономики. Мы это называем "25 шагов к 25 году", которые имеют приоритетное значение, в том числе, для малого и среднего бизнеса, развитие которого рассматривается как одно из важнейших составляющих экономики. Эти шаги будут определены на основе разработанных ранее совместными усилиями "большой четверки" 150 мер поддержки предпринимательства», — рассказал Калинин.