Хороший урожай и крепкий рубль способствуют снижению инфляции

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В январе годовая инфляция замедлилась до 5%, что соответствует прогнозной траектории Банка России, предполагающей достижение целевого уровня 4% к концу 2017 года. При этом низкая ценовая динамика отчасти связана с действием временных факторов, среди которых – хороший урожай и укрепление рубля, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

Благодаря хорошему урожаю прошлого года замедляется рост или снижаются цены на подсолнечное масло, крупы, сахар, плодоовощную продукцию. В свою очередь, укрепление рубля сдерживает удорожание широкого круга товаров и услуг, включая электронику и бытовую технику, услуги зарубежного туризма. В то же время исчерпание сдерживающего влияния временных факторов может замедлить процесс снижения инфляции, отмечается в комментарии.

Проинфляционные риски связаны с сохранением инфляционных ожиданий на повышенном уровне. Отчасти завышенная оценка населением будущей инфляции объясняется удорожанием некоторых групп социально значимых товаров, в первую очередь молочной продукции. Рост цен на нее остался повышенным, хотя и стабилизировался, отражая динамику мировых цен. Проводимая Банком России умеренно жесткая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению инфляции до целевого уровня.