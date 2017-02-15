Одно посещение магазина обходится россиянам в 533 рубля

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В январе текущего года средний чек продемонстрировал традиционное для первого месяца года снижение. Он похудел на 58 рублей или -9,8%, снизившись до 533 рублей. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

Относительно января 2016 года (577 руб.) роста чека тоже не случилось. Январский чек нынешнего года не смог обогнать и значение двухлетней давности (587 руб.), хотя все же превысил показатели 2014 и 2013. То есть восстановление проходит крайне затруднительно.

Средние чеки обеих столиц в январе потеряли относительно декабря 10-11%, но питерский чек по-прежнему остается выше московского.

В разрезе торговых каналов наблюдается тревожная тенденция по 30-процентом сокращению чека в магазинах традиционной торговли, где размер чека сравнялся с показателями 2012 года.

Наибольшую стабильность чек демонстрирует в дискаунтерах, которые потребители используют именно как магазины у дома, поэтому праздничная закупка влияет на размер чека не столь ощутимо.