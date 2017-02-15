ЦБ: обязательные пенсионные накопления скорее всего разморожены не будут

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ЦБ РФ не видит большой вероятности, что будут разморожены обязательные пенсионные накопления, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Правительственном часе в Госдуме.

"Мы видим и бюджетную ситуацию, и то, что страховая пенсия сейчас во многом финансируется за счёт федерального бюджета, то есть она не является сбалансированной по страховым взносам. Поэтому мы не видим большой вероятности того, что будут разморожены обязательные пенсионные накопления", — передает слова Набиуллиной РИА Новости.

"Но пенсионные накопления гражданам нужны. И нужны, прежде всего, гражданам, чтобы они имели возможность накапливать государственные пенсии", — добавила она. Кроме того, по ее словам, пенсионные накопления — это длинные деньги в экономике.



"Поэтому мы предложили систему пенсионного капитала. Он действительно носит гражданско-правовой добровольный характер, но имеет автоподписку: то есть граждане в неё по умолчанию вступают, но имеют право в любой момент отказаться и в любой момент присоединиться к этой системе", — сказала глава ЦБ.



Она отметила, что, по данным исследований экспертов, только 18% граждан заявили, что не хотят участвовать в системе, причём более половины готовы отчислять в неё от одной до шести тысяч рублей в месяц.



Правительство, по ее словам, в настоящее время обсуждает стимулы для участников этой системы — прежде всего, для граждан и работодателей.