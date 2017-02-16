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Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице

16.02.17 10:05
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Удаленная работа, хотя и позволяет сэкономить время и деньги на транспорте, повышает вероятность возникновения неоплаченных переработок, увеличивает стресс и может стать причиной бессонницы, следует из доклада Международной организации труда ООН (ILO) о воздействии удаленной работы на человека.

Авторы доклада разделили сотрудников, работающих в удаленном режиме, на три категории: тех, кто постоянно работает из дома; тех, кто постоянно работает из разных мест, что может быть вызвано большим количеством командировок; и тех, кто совмещает работу из офиса с работой из дома.

Как выяснилось, у представителей всех трех групп были выявлены повышенные уровни стресса и бессонницы. Напротив, сотрудники, которые постоянно работают на территории работодателя, сообщили о более низком уровне стресса и бессонницы, пишет RNS.

Например, 41% тех, кто постоянно находится в командировках, пожаловались на стресс, в то время как для офисных работников показатель составил 25%. 42% сотрудников, которые постоянно работают из дома или из нескольких мест, заявили о проблемах со сном, среди офисных работников показатель составил 29%.

Удаленная работа может привести к «излишнему вмешательству работы в пространство и время, отведенные для личной жизни» сотрудника, предупреждают авторы доклада.

В некоторых случаях работа в удаленном режиме может пойти на пользу продуктивности, однако постоянно работать из дома не стоит, считает соавтор доклада ILO Джон Мессенджер, который советует работодателям позволить сотрудникам иногда работать из дома.

Как отмечает ILO, существуют доказательства того, что люди иногда нуждаются в личных контактах с коллегами. Но в некоторых случаях физическая изоляция и автономия представляют собой наилучшие условия для успешного осуществления определенных задач.

ILO призвала правительства усовершенствовать трудовое законодательство с учетом технологического прогресса, а также эволюции понятия «рабочего места». В качестве примера организация привела практику некоторых компаний по отключению серверов и прекращению рассылки писем в электронной почте в нерабочее время.

В составлении доклада ILO принимала участие ирландская исследовательская компания Eurofound, в нем были учтены данные 10 стран Евросоюза, а также Аргентины, Бразилии, Индии, Японии и США.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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