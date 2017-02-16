В Томской области сотрудники турфирмы оформляли кредиты по паспортам клиентов

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В городе Северск Томской области возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества. В полицию обратились жители города с сообщением о том, что на них оформлены кредиты и банки требуют погасить образовавшийся долг. В ходе проверки информации, полицейские установили, что кредиты были оформлены сотрудниками туристической фирмы на приобретение путевок, сообщает региональное управление МВД.

По имеющейся информации, сотрудниками туристического агентства была разработана схема оформления кредитов на клиентов по подложным документам. Имея доступ к паспортным данным клиентов, они оформляли кредиты в банках, с которыми сотрудничало туристическое агентство. Подозреваемые оформляя договоры, похищали часть сумм, отданных гражданами за путевки. При этом клиенты полностью оплатили туристические услуги.

Предварительно установлено, что сотрудники туристической фирмы похитили около 3 миллионов рублей.

Основной фигурант допрошен в качестве подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас полицейские устанавливают лиц, которые могли пострадать от мошеннических действий руководителей туркомпании, на которых неправомерно были оформлены кредиты.