Ткачев назвал укрепление рубля ударом по российской экономике

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По мнению главы Минсельхоза России Александра Ткачева, укрепление рубля оказывает негативное влияние на экспорт сельхозпродукции.



Как заявил Ткачев в эфире телеканала "Россия 24", РФ должна экспортировать излишки — до 40 миллионов тонн, однако рубль сегодня укрепился и укрепляется.



Глава Минсельхоза отметил, что цены на зерно падают, а Россия рассчитывала на большие объемы экспорта. По словам министра, доллар, опустившийся до 57 рублей, не является катастрофой, но "это удар по нашей национальной экономике".

В начале февраля глава департамента растениеводства Минсельхоза Петр Чекмарев заявил, что экспорт зерновых из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году должен составить 37,5 миллиона тонн.



В свою очередь глава департамента регулирования рынков АПК министерства Владимир Волик отметил, что данный показатель может вырасти при стимулировании перевозок зерна.