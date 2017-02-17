ПФР сообщит финансовому управляющему реквизиты счета пенсионера-банкрота

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В Пенсионный фонд поступают обращения от финансовых управляющих, которые сопровождают процесс банкротства пенсионеров. Большинство из них – о переводе пенсий должников на специально созданные банковские счета.

В случае официального признания гражданина банкротом пенсия ему выплачивается в обычном порядке – согласно его волеизъявлению и в соответствии с пенсионным законодательством, пояснили в ярославском отделении фонда.

ПФР не переводит пенсии банкротов на собственные счета финансовых управляющих либо на счета, не обозначенные в выплатных делах пенсионеров. Смена доставочной организации или реквизитов счета возможна только по личному заявлению пенсионера. Пенсии доставляются только в организации, с которыми заключен договор о доставке.

Вместе с тем при получении запросов от финансовых управляющих Пенсионный фонд имеет право предоставить им информацию об организации, через которую пенсионер-должник получает пенсию, а также реквизиты банковского счета, на который зачисляется пенсия, и размер всех полагающихся пенсионеру выплат.