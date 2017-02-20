Клерк.Ру
 

Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам

20.02.17 10:31
Просмотров: 

Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему индексации пенсий. Эта резонансная тема не оставила равнодушными наших читателей, набрав немалое количество комментариев. В опросе приняли участие около 5 тыс. человек. Так каковы же его результаты?

Как и следовало ожидать, подавляющее большинство опрошенных (78%) высказались за возврат к прежней системе индексации пенсий. Наши читатели отметили, что сдачу отчетов по форме СЗВ-М следует отменить, а работающих пенсионеров уравнять в правах с неработающими. В комментариях к опросу его участники указывали на несправедливость действующего порядка индексации и рассказывали, что пенсионеры вынуждены работать из-за того, что размер их пенсии весьма скромен.

21% посетителей нашего портала, очевидно считая вышеназванную идею утопической, проголосовал за другой вариант – если уж пенсия индексируется только неработающим, то производить перерасчет следует сразу же после увольнения, а не спустя 4 месяца, как это делается сейчас.

Напомним, с такой идеей выступили члены Совета Федерации.

Между тем среди участников опроса нашлось 29 человек или 0,6% (кто все эти люди?), которые считают, что система индексации пенсий должна остаться такой, какая она сейчас и ничего менять не нужно.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника

Стань экспертом

Написать свое мнение
2 мнения
Клерк
Елена_N
, Ростов-на-Дону
Наверное, этот 21%, выступающий за индексацию, пока не пенсионеры. Интересно, подсчитали уже "экономическую выгоду" от принятия этого закона?
Аватар
Аноним
, Качканар
Отчисления в ПФ у работающих пенсионеров превышают эти индексации. Зачем делить пенсионеров- если индексировать- то всем. Не такие это уж большие деньги. Смысл этой бестолковой СЗВ-М ?
Люди которым это нравится
Новости директору
 
ПФР проводит заблаговременную работу с документами будущих пенсионеров
 
Новости директору
 
Более 100 жителей Брянской области временно отказались от пенсии ради увеличения ее размера в будущем
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
5
Мнения76
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:40
Аноним прокомментировал материал «Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам»
13:38
Аноним прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:36
Аноним прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:34
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:30
Клерк
es-nk прокомментировал материал «Новички хотят за месяц выучиться на бухгалтера»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Половина россиян поддерживают идею перевода бюджетных выплат на карту «Мир»»
13:16
Аноним прокомментировал материал «НДС хотят повысить до 21%. Ответное предложение по «модернизации» самого зловредного налога»
13:14
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
13:12
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
13:10
Клерк
Сергей Секачев прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
13:10
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер ищет способ уменьшить прибыль с помощью проводок»
13:06
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
13:03
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:59
Клерк
Блудный сын прокомментировал материал «Герман Греф: «Малый бизнес для нас убыточен»»
12:57
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:55
Клерк
Liolina прокомментировал материал «Удаленная работа приводит к стрессу и бессоннице»
12:49
Аноним прокомментировал материал «Переход на онлайн-кассы. Что уже понятно, а что нет?»
12:44
Клерк
ВВбух прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:39
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
12:36
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Бесплатный труд по госконтракту не противоречит закону»
12:33
Аноним прокомментировал материал «Курортный сбор на Кубани и в Крыму будут платить все приезжающие на срок более суток»
12:21
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Почта России повысит тарифы»
12:15
Аноним прокомментировал материал «Билл Гейтс: роботы должны облагаться налогом так же, как люди»
12:09
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Нас ждут четыре выходных, где взять CheckPFR и кто запугал бухгалтеров?»
12:07
Аноним прокомментировал материал ««Армия» налоговиков увеличится на 11 850 человек»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Минтруд внес изменения Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности»
11:58
Аноним прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
11:55
Аноним прокомментировал материал «Депутаты предлагают запретить скидки на алкоголь»
11:54
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
11:53
Клерк
kordorru прокомментировал материал «Коммунальщики пытались взыскать несуществующие долги десятилетней давности»
11:50
Аноним прокомментировал материал «В НК может появиться еще один вычет по НДФЛ – для граждан, снимающих жилье»
11:47
Аноним прокомментировал материал «Эксперты просят вернуть бумажные свидетельства о праве собственности»
11:37
Клерк
Читатель_ прокомментировал материал «Беглый депутат Денис Вороненков»
11:24
еще
 