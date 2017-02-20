Россияне считают, что СЗВ-М не нужна, а индексировать пенсии нужно всем пенсионерам

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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему индексации пенсий. Эта резонансная тема не оставила равнодушными наших читателей, набрав немалое количество комментариев. В опросе приняли участие около 5 тыс. человек. Так каковы же его результаты?

Как и следовало ожидать, подавляющее большинство опрошенных (78%) высказались за возврат к прежней системе индексации пенсий. Наши читатели отметили, что сдачу отчетов по форме СЗВ-М следует отменить, а работающих пенсионеров уравнять в правах с неработающими. В комментариях к опросу его участники указывали на несправедливость действующего порядка индексации и рассказывали, что пенсионеры вынуждены работать из-за того, что размер их пенсии весьма скромен.

21% посетителей нашего портала, очевидно считая вышеназванную идею утопической, проголосовал за другой вариант – если уж пенсия индексируется только неработающим, то производить перерасчет следует сразу же после увольнения, а не спустя 4 месяца, как это делается сейчас.

Напомним, с такой идеей выступили члены Совета Федерации.

Между тем среди участников опроса нашлось 29 человек или 0,6% (кто все эти люди?), которые считают, что система индексации пенсий должна остаться такой, какая она сейчас и ничего менять не нужно.