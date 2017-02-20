Скидки на алкоголь стимулируют россиян больше пить?

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В последнее время в стране активно обсуждаются вопросы борьбы с алкоголизмом.

На минувшей неделе депутаты Госдумы предложили еще один вариант решения данной проблемы. Разработан законопроект, запрещающий скидки на алкоголь. По мнению народных избранников, проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Основная цель законопроекта, отмечают депутаты, это - защита граждан от воздействия рекламных и маркетинговых кампаний производителей и торговых сетей, направленных на повышение покупательского спроса на алкогольную продукцию.

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