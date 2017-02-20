Российские товары будут рекламировать на мировых телеканалах

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Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует разместить рекламу отечественных товаров под общим брендом «Сделано в России» в ряде мировых СМИ.

Общий бюджет на продвижение национального бренда составит 370 млн рублей. Соответствующее постановление Правительства о выделении субсидии РЭЦ подготовлено Минпромторгом.

В документе министерства уточняется, что кампания продвижения в СМИ и интернете развернется на Euronews, телеканале Russia Today, международном проекте «Российской газеты» Russia Beyond The Headlines и других площадках. В РЭЦ «Известиям» пояснили, что реклама будет запущена «в ведущих мировых СМИ со II квартала 2017 года».

Список приоритетных стран для распространения информации о российских товарах сейчас находится на согласовании, скорее всего, в него войдут Юго-Восточная Азия и Латинская Америка, подчеркивают в РЭЦ.

В экспортном центре рассказали, что под маркой «Сделано в России» будут продвигать товары народного потребления «для частных покупателей — пищевую продукцию, косметику, одежду, игрушки и даже автомобили».

Для более эффективного проведения кампании «Сделано в России» РЭЦ планирует заказать исследование потребностей иностранных покупателей и их заинтересованности в российских товарах. На основе полученной информации будет разработана стратегия дальнейшего внедрения отечественной продукции на зарубежные рынки.