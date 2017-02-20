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Генпрокуратура выявила массу нарушений в сфере пассажирских перевозок

20.02.17 13:33
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В большинстве регионов России выявлены многочисленные нарушения закона «О безопасности дорожного движения». Из-за отсутствия предрейсовых осмотров за рулем автобуса оказываются выпившие водители и люди с медицинскими противопоказаниями к выполнению этой работы. Нередко пассажиров перевозят в неисправном и запрещенном к эксплуатации транспорте. Повсеместно водителям задерживают зарплату и не соблюдают их права на отдых. К таким выводам пришла Генеральная прокуратура РФ в результате всероссийской проверки, которая проходила в течение 2016 года.

Как сообщили «Известиям» в Генпрокуратуре, проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей ненадлежащим образом организовано в 23 регионах, среди которых республики Адыгея, Марий Эл и Мордовия, Красноярский и Пермский края, Амурская, Брянская, Владимирская, Калужская области и т.д.

Многочисленные факты нарушения водителями автобусов установленной продолжительности рабочего времени были вскрыты также в 23 регионах (Чувашская Республика, Краснодарский и Пермский края, Самарская и Ярославская области и т.д.).

В Амурской, Брянской, Калужской, Костромской, Тамбовской, Ярославской областях и других регионах предприниматели не заключали с водителями автобусов и маршрутных такси трудовых договоров. А в Красноярском крае индивидуальные предприниматели не предоставляли водителям оплачиваемый отпуск в течение двух лет.

Прокуроры Липецкой, Нижегородской и Ульяновской областей выявили задержки зарплаты водителям.

В подавляющем большинстве регионов на автотранспортных предприятиях не проводится инструктаж по охране труда. А в Орловской и Нижегородской областях выявлены факты непроведения специальной оценки условий труда.

Информацию о выявленных нарушениях Генпрокуратура направила в Министерство труда и социальной защиты РФ.

В Минтруде, в свою очередь, сообщили, что по поручению заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец Роструд и Ространснадзор проведут внеплановую проверку предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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