Почта России разоблачила банду интернет-мошенников

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Сотрудниками службы безопасности Почты России совместно с представителями правоохранительных органов в Москве была выявлена и пресечена деятельность интернет-мошенников, обманувших тысячи россиян.

Мошенники регулярно открывали в сети интернет онлайн-магазины, предлагающие покупателям компьютеры, мобильные телефоны и различную оргтехнику по низким ценам, сообщает пресс-служба Почты России. Данные сайты, как правило, существовали не более одного месяца. За это время мошенники успевали набрать заказов на несколько миллионов рублей. Только в январе 2017 года они получили от граждан в качестве наложенного платежа свыше 6 миллионов рублей. А в почтовых отправлениях клиентам приходили заведомо подложные вложения – кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара.

В связи с тем, что претензии многие получатели посылок предъявляли Почте России, служба безопасности ведомства провела проверку и установила, что почтовые отправления уходили из отделений Москвы в закрытом виде без описи товарных вложений.

Персональные данные отправителей и граждан, регулярно получавших наложенные платежи за данные посылки, в соответствии с постановлением суда были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. Одна из подозреваемых была задержана непосредственно в отделении связи сразу после получения наложенного платежа за очередную посылку с камнями.

В настоящее время в совершении мошеннических действий подозреваются не менее 5 человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество).