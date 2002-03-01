Минтруд держит на контроле ситуацию с сокращением мест на "АвтоВАЗе"

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Минтруд России держит на контроле ситуацию с сокращением рабочих мест на заводе "Автоваз", сказал в понедельник журналистам директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов.



"АвтоВАЗ" собирается сократить 740 человек, не занятых в основном производстве и предложит им перейти в подразделения компании или в индустриальный парк, пшет РИА Новости.



"Наша забота, чтобы никто при любом раскладе не остался без работы. У Минтруда одна забота — чтоб у всех была работа", — сказал Кирсанов.



Ранее в понедельник сообщалось, что "АвтоВАЗ" с 20 февраля возвращается к пятидневной рабочей неделе после четырех месяцев выпуска машин в четырехдневном режиме. Кроме того, компания запустила индустриальный парк для обеспечения занятости персонала.



Предполагается, что в индустриальном парке "АвтоВАЗа" будут созданы новые рабочие места для поставщиков, дочерних фирм и сторонних организаций, не связанных с автопромом. Завод передал бывшие здания Волжского машиностроительного завода (ВМЗ), бывшее здание Дирекции по закупкам и другие площадки для создания индустриального парка. В течение 2017 года в структуру нового подразделения продолжится поэтапная передача свободных производственных площадей и других активов. Общая площадь парка составит приблизительно 300 тысяч квадратных метров.